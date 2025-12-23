  2. খেলাধুলা

আফ্রিকা নেশন্স কাপ ২০২৫

সালাহর শেষ মুহূর্তের গোলে দারুণ শুরু মিসরের

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২২ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
সালাহর শেষ মুহূর্তের গোলে দারুণ শুরু মিসরের

অতিরিক্ত সময়ের প্রথম মিনিটে গোল করে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে মিসরকে জেতালেন মোহাম্মদ সালাহ। পিছিয়ে পড়েও আফ্রিকা নেশন্স কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে জয় তুলে নিয়েছে মিসর।

লিভারপুলের জার্সিতে একাধিক ট্রফি জিতে পূর্ণ করেছেন নিজেদের কেবিনেট। তবে ফারাওদের সঙ্গে এখনও জেতা বাকি আফকন ট্রফি। ট্রফিটা জেতার জন্য মুখিয়ে আছেন তিনি নিজেও।

কিন্তু শুরুতেই গোল হজম করে বিপদে পড়ে যায় মিসর। শুরুটা ভালো না হওয়ায় ভয় ছিল পরাজয়ের। ২০ মিনিটে গোল করে জিম্বাবুয়েকে এগিয়ে দেন প্রিন্স ডিউবে।

প্রথমার্ধে চেষ্টা করেও গোলের দেখা পায়নি মিসর। ফলে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় মোহাম্মদ সালাহরা।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা মাঠে ফিরলে ৬৪ মিনিটে মিসরের হয়ে ম্যাচে সমতা ফেরান ম্যানচেস্টার সিটির স্ট্রাইকরা ওমর মারমাউশ।

ম্যাচের খেলা যখন অতিরিক্ত সময়ের চলছিল তখন পেনাল্টি এলাকায় ছিটকে যাওয়া বল দখলে নিয়ে জয়সূচক গোল করেন মোহাম্মদ সালাহ। এই গোলে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত হয় সাতবারের চ্যাম্পিয়নদের।

মিশর আগামী শুক্রবার আগাদিরে গ্রুপ ‘বি’ এর পরবর্তী ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে, আর জিম্বাবুয়ে অ্যাঙ্গোলার সঙ্গে খেলতে মারাকেশে যাবে।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।