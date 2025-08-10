ড্যাবের নির্বাচনে ডা. হারুন-শাকিল পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে জয়ী

ড্যাবের নির্বাচনে ডা. হারুন-শাকিল পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে জয়ী
বিএনপিন্থি চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)-এর নির্বাচনে ডা. হারুন-ডা. শাকিল পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে জয়ী হয়েছে। শনিবার (৯ আগস্ট) রাতে ভোটগ্রহণ শেষে এই ফলাফল ঘোষণা করা হয়।
এর আগে রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজে এদিন দুপুরে ১টার পর থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলে।
ড্যাবের নির্বাচন উপলক্ষে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে চিকিৎসকদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন গ্রুপ হয়ে তাদের প্যানেলের পক্ষে স্লোগানও দিতে দেখা গেছে।
