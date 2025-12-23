ব্রাজিলিয়ান তারকার ঝলকে
১১ বছর পর সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন নাপোলি
জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ইতালিয়ান সুপার কাপের ফাইনালে বোলোনিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে নাপোলি। ম্যাচে জোড়া গোল করে জয়ের নায়ক ছিলেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার ডেভিড নেরেস।
ম্যাচের প্রথমার্ধে দূরপাল্লার এক দৃষ্টিনন্দন শটে নাপোলিকে এগিয়ে নেন নেরেস। দ্বিতীয়ার্ধে বোলোনিয়া গোলরক্ষক ফেদেরিকো রাভালিয়ার দুর্বল পাস কেটে বল দখলে নিয়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি।
এর আগে এসি মিলানের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে জেতা সেমিফাইনালেও গোল করেছিলেন নেরেস। ফলে এবারের সুপার কাপে তার গোলসংখ্যা দাঁড়ালো তিনে।
এটি নাপোলির তৃতীয় ইতালিয়ান সুপার কাপ শিরোপা। এর আগে তারা ১৯৯০ ও ২০১৪ সালে এই ট্রফি জিতেছিল। অর্থাৎ ১১ বছর পর তারা আবার সুপার কাপের শিরোপা জিতলো।
ম্যাচ শেষে নাপোলির কোচ আন্তোনিও কন্তে স্পোর্ট মেডিয়াসেটকে বলেন, ‘ছেলেরা অভিনন্দনের যোগ্য। তারা প্রমাণ করেছে এই ট্রফিটি তারা সমর্থকদের জন্য কতটা চাইছিল। এখন ক্যাবিনেটে নতুন একটি ট্রফি নিয়ে আমরা দারুণ একটি বড়দিন উদযাপন করব।’
উল্লেখ্য, ঐতিহ্যগতভাবে সিরিআ ও ইতালিয়ান কাপের চ্যাম্পিয়নদের নিয়ে আয়োজন করা হলেও, ২০২৩ সাল থেকে লিগ ও কাপের রানার্সআপ দলগুলোকেও ইতালিয়ান সুপার কাপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চার দলের এই টুর্নামেন্টটি ২০২৯ সাল পর্যন্ত সৌদি আরবে আয়োজনের চুক্তি রয়েছে।
সিরিআ লিগে বর্তমানে শীর্ষে থাকা ইন্টার মিলানের থেকে দুই পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছে নাপোলি। আগামী রোববার তারা লিগ ম্যাচে ক্রেমনেসের মাঠে খেলবে। অন্যদিকে বোলোনিয়া মুখোমুখি হবে সাসুয়োলোর।
এমএমআর