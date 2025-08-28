রামেকের ইন্টার্ন চিকিৎসক শ্রেয়ানের কাজে মুগ্ধ স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

রামেকের ইন্টার্ন চিকিৎসক শ্রেয়ানের কাজে মুগ্ধ স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ও হৃদ্যন্ত্র বিকল হওয়া রোগীদের জন্য আড়াই হাজার ভায়াল ‘অ্যাল্টেপ্লেস’ ইনজেকশন বিনামূল্যে দেশে এনে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজের (রামেক) শিক্ষানবিশ চিকিৎসক শীর্ষ শ্রেয়ান। হৃদ্রোগ চিকিৎসায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এসব ওষুধের দাম প্রায় ১৭ কোটি টাকা।
বিশ্বখ্যাত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক অর্গানাইজেশন, ডিরেক্ট রিলিফ এবং এঞ্জেল ইনিসিয়েটিভের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে নেদারল্যান্ডস থেকে এসব ইনজেকশন দেশে নিয়ে এসেছেন তরুণ এই ইন্টার্ন চিকিৎসক।শ্রেয়ানের এমন অসাধারণ কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন স্বয়ং অন্তর্বর্তী সরকারের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগষ্ট) রাজধানীর পুরান ঢাকায় স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে ছেলেদের একটি এবং মেয়েদের দুইটি হোস্টেল নির্মাণ কাজের উদ্বোধনকালে শীর্ষ শ্রেয়ানের প্রশংসা করে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বলেন, আমি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জেনেছি, মানুষের জীবন রক্ষায় তার অনন্য উদ্যোগের কথা। মানুষের প্রতি তার মধ্যে যে মমত্ববোধ-দরদ; আমি চাই, আমাদের প্রতিটি ছেলে-মেয়ের মধ্যে এই মানবিকতা তৈরি হোক।
এ সময় গণমাধ্যমের সঙ্গে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বলেন, শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল নতুন হোস্টেলের, যা তাদের অধিকার। তিনি বলেন, আমাদের ছেলে-মেয়েরা যেন সুন্দর পরিবেশে পড়াশোনা করতে পারে, আমরা সেটাই চাই। এই হোস্টেল হয়ে উঠুক তাদের নিরাপদ এবং আনন্দের জায়গা। নতুন হোস্টেলগুলোতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ড বিকশিত হবে।
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম।
স্বাস্থ্য শিক্ষা সচিব সারোয়ার বারী জানান, এই কাজের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের আবাসন সমস্যার সমাধান হবে। আধুনিক এই হোস্টেলগুলোতে শুধু আবাসনই নয়, অতিরিক্ত কারিকুলাম কার্যক্রম, জিমনেশিয়ামসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকবে।
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন জানান, সরকার দেশের ১০টি সরকারি মেডিকেল কলেজে মোট ১৯টি হোস্টেল নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। এর মধ্যে ৮টি পুরাতন এবং ২টি নতুন মেডিকেল কলেজ রয়েছে। তারই অংশ হিসেবে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে ১২ তলা করে দুটি ছাত্রীদের হোস্টেল এবং ১৫ তলা বিশিষ্ট একটি ছাত্রদের হোস্টেল নির্মাণ করা হচ্ছে। তিনি আশা করেন, এর মাধ্যমে ৮ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীর আবাসন সংকট দূর হবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবু জাফর, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, হাসপাতালের পরিচালক, সরকারের পদস্থ কর্মকর্তাসহ নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
এসইউজে/কেএইচকে/জেআইএম