সার্বিয়া গেলেন ওয়েল্ডিং ও শিপিংয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১১ বাংলাদেশি

সার্বিয়া গেলেন ওয়েল্ডিং ও শিপিংয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১১ বাংলাদেশি
‘ইথিক্যাল মাইগ্রেশন’ এর আওতায় ইউরোপের দেশ সার্বিয়ায় গেছেন ওয়েল্ডিং ও শিপিংয়ের কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১১ জন বাংলাদেশি। রোববার (২১ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টায় সার্বিয়ার উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করেন তারা। কোম্পানির নির্ধারিত শর্ত পূরণসহ থাকা ও খাবারের সুবিধা এবং মাসিক ৬০০ থেকে ৭০০ ইউরো বেতনে তাদের পাঠিয়েছে রিক্রুটিং এজেন্সি এশিয়া কন্টিনেন্টাল গ্রুপ বিডি (আরএল–৫২৩)।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় উত্তরার তুরাগ এলাকার জে আই ইসলামি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। অনুষ্ঠানের পর আজ বিকেল ৪টার ফ্লাইটে দেশত্যাগ করেন সার্বিয়াগামী কর্মীরা।
সার্বিয়াগামী কর্মী ঠাকুরগাঁওয়ের বাসিন্দা দুলাল বলেন, আমি আগে সিঙ্গাপুরে কর্মরত ছিলেন। প্রায় ১০ মাস আগে দেশে ফিরে ওয়েল্ডিংয়ের প্রশিক্ষণ নিই। পরে বিদেশি ডেলিগেটদের কাছে ভাইভা দিয়ে ভিসা পেয়েছি। কোম্পানি থেকে থাকা ও খাবারের সুবিধাসহ মাসিক ৬০০ ইউরোর বেশি বেতন পাবো।
মানিকগঞ্জের বাসিন্দা মিজানুর রহমান বলেন, পাঁচ মাসের প্রশিক্ষণ শেষে এক বছরের মধ্যেই ভিসা পেয়েছি। সার্বিয়া যেতে আমাদের সব মিলিয়ে প্রায় ১৪ লাখ টাকা খরচ হচ্ছে। আশা করছি, সেখানে মাসে এক লাখ টাকার বেশি আয় করতে পারবো।
জে আই ইসলামিক সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের ম্যানেজার মোহাম্মদ রাজীব হোসেন বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে আমরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বৈধভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক পাঠাচ্ছি। এর ধারাবাহিকতায় এবার সার্বিয়ায় ১১ জন শ্রমিক পাঠানো হচ্ছে। কোম্পানি থেকে তারা থাকা ও খাবারের সুবিধাসহ মাসিক ৬০০ ইউরোর বেশি বেতন পাবেন।’
তিনি আরও জানান, ‘আমরা সবসময় বৈধভাবে বিদেশে জনশক্তি পাঠাই এবং প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের সুনাম রয়েছে। তবে গত ৫ আগস্টের পর দেশের পটপরিবর্তনের কারণে আমাদের কাজে কিছুটা বিলম্ব হয়েছিল। এখন থেকে আবার ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে দক্ষ শ্রমিক পাঠাতে পারবো।’
বিদায়ী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এশিয়া কন্টিনেন্টাল গ্রুপ বিডির মো. সিদ্দিকুর রহমান, মো. আজহার ও মো. সানাউল্লাহ প্রমুখ।
আরএএস/এমএএইচ/