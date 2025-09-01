ঢামেক পরিচালক
নুরের পুরোপুরি সেরে উঠতে প্রায় ছয় সপ্তাহ সময় লাগবে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) থেকে ভিভিআইপি ১ নম্বর কেবিনে শিফট করা হয়েছে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে ঢামেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থার ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তাকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ দেওয়া যেতে পারে।
ঢামেক পরিচালক আরও জানান, তবে শরীরের বিভিন্ন ক্ষতস্থান পুরোপুরি সেরে উঠতে চার থেকে ছয় সপ্তাহ সময় লাগবে। নাকের ভাঙা অংশ স্বাভাবিক অবস্থানে থাকায় চিকিৎসার পর সেটি আগের মতোই হয়ে যাবে। চিকিৎসকদের পরামর্শে স্বাভাবিক খাবারও গ্রহণ করতে পারছেন নুর।
