তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধিতা করছে করুক: মোদী
তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধিতা করছে করুক, একশ বার করুক, হাজার বার করুক। বিজেপির বিরোধিতা করতে হয় বেশি করে করুক, পুরো শক্তি দিয়ে করুক কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন যেন রুখে দেওয়া না হয়। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দলটির প্রধান মমতা ব্যানার্জির কাছে এমন আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
তিনি বলেন, ‘ওরা (তৃণমূল) মোদীর বিরোধিতা করে করুক, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যেন দুঃখ না পায়, ওরা যেন ওদের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, বাংলার যুব সমাজের স্বপ্ন ভেঙে দেওয়ার মতো পাপ যেন তৃণমূল না করে।
কলকাতা বিমানবন্দর থেকে ভার্চুয়ালি রাজ্যের নদীয়া জেলার তাহেরপুরে একটি জনসভায় উপস্থিত বিজেপির দলীয় কর্মী ও সাধারণ মানুষের উদ্দেশে এক অডিও বার্তায় এসব কথা বলেন মোদী।
প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আমি আপনাদের সবাইকে হাতজোড় করে অনুরোধ করছি আপনারা বিজেপিকে একবার সুযোগ দিয়ে দেখুন। একবার বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার গড়ার সুযোগ দিয়ে দেখুন, আমরা কি রকম গতিতে এখানে উন্নয়ন ঘটাই।
বছর ঘুরলেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে রাজ্যের ভোটার এবং দলীয় নেতা, কর্মী, সমর্থকদের চাঙ্গা করতে বিশেষ সভার আয়োজন করেছে বিজেপি। গত শনিবার (২০ ডিসেম্বর) পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার তাহেরপুরের ওই জনসভায় উপস্থিত থাকার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর।
শনিবার সকালে দিল্লি থেকে তার বিশেষ বিমান এসে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছায়। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে তাহেরপুরের সভাস্থলের পাশেই অস্থায়ী হেলিপেডে নামার কথা ছিল। কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে তাহেরপুরের আকাশে মোদীর হেলিকপ্টার চক্কর দেওয়ার পরেও ফের কলকাতা বিমানবন্দরে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। ফলে মোদীকে দেখতে না পেয়ে হতাশ হতে হয় বিজেপির কর্মী সমর্থকদের। যদিও পরবর্তীতে বিমানবন্দর থেকেই সভায় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে অডিও বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।
মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনামলে পশ্চিমবঙ্গে অরাজকতা শেষ করতে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দাবি, উন্নয়নের গতি আনতে পারে একমাত্র ডাবল ইঞ্জিন সরকার।
সম্প্রতি বিহারের নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট সরকারের জয়ের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে মোদী বলেন, পুরো দেশ উন্নয়নের গতি চায়। এই উন্নয়নের জন্য বিহারে এনডিএ সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে। বিহারে জয়ের পর আমি একবার বলেছিলাম গঙ্গা নদী বিহার থেকে বয়ে পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছায়।
মোদী আরও বলেন, বিহারই পশ্চিমবঙ্গেও জয়ের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে। বিহারের জঙ্গলরাজ (অরাজকতা) খতম করেছে, প্রায় ২০ বছর পরে সেখানে বেশি আসনে জিতেছে বিজেপি। আজ পশ্চিমবঙ্গেও যে জঙ্গলরাজ চলছে তা থেকে মুক্তি পেতে হবে। সে কারণে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি শিশু, গ্রাম, শহর, গলি, মহল্লা বলছে ‘বাঁচতে চাই বিজেপি তাই।’
প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস, মোদী আপনাদের জন্য অনেক কিছু করতে চায়। পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্য মোদী পুরো শক্তি দিয়ে আত্মত্যাগ করে কাজ করতে চায়। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য না পয়সার অভাব, না ইচ্ছা বা প্রকল্পের অভাব আছে। এখানে এমন একটা সরকার রয়েছে যারা কেবলমাত্র কাটমানি ও কমিশনের জন্য বসে রয়েছে। আজও হাজার কোটি টাকার অনেক প্রকল্প এখানে আটকে আছে, বাস্তবায়ন হয়নি।
পশ্চিমবঙ্গের পার্শ্ববর্তী রাজ্য ত্রিপুরার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে ৩০ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের অবসান ঘটিয়ে সেখানে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। এরপর থেকেই সেখানে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও মনে করা হয়েছিল বামেদের অবসানের পর এবার হয়তো রক্ষা হবে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বামেরা যত খারাপ কাজ করেছে সেটাকেও ছাপিয়ে গেছে তৃণমূল। সে কারণে ত্রিপুরা দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে আর ঠিক সেভাবে দ্রুতগতিতে পিছিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। তবে শনিবারের সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশ নিয়ে কোনো কথা বলেননি।
ডিডি/টিটিএন