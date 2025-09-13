  2. স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে আরও ২ জনের মৃত্যু, ২৭৯ জন হাসপাতালে ভর্তি

প্রকাশিত: ০৫:২০ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দুই জন মারা গেছেন। এই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২৭৯ জন।

এ নিয়ে চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৪৭ জন এবং শনাক্ত রোগী বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭ হাজার ২০৬ জনে।

শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গু বিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনই (ডিএসসিসি) দুজনের মৃত্যু হয়েছে।

এছাড়া ২৪ ঘণ্টায় যারা ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তাদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪৫ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮৪ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪২ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৩৩ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৬৪ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৯ জন এবং খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) দুই জন রয়েছেন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৩০৮ ডেঙ্গুরোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন। এ নিয়ে চলতি বছর আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে এখন পর্যন্ত মোট ছাড়পত্র পেয়েছেন ৩৫ হাজার ৩৩৭ জন।

গত ১ জানুয়ারি থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের মধ্যে ৬১ দশমিক ১ শতাংশ পুরুষ এবং ৩৯ দশমিক ৯ শতাংশ নারী।

