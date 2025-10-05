ডেঙ্গু পরিস্থিতি গুরুতর: দ্রুত পরীক্ষা ও চিকিৎসা নেওয়ার আহ্বান

ডেঙ্গু পরিস্থিতি গুরুতর: দ্রুত পরীক্ষা ও চিকিৎসা নেওয়ার আহ্বান
দেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতি উদ্বেগজনক আকার ধারণ করেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
পর্যালোচনায় দেখা গেছে, মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ৭ জন হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দিনই মারা গেছেন। দেরিতে হাসপাতালে আসার কারণে তাদের অবস্থা জটিল আকার ধারণ করে, ফলে চিকিৎসা দেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়নি। বাকি দুজনের মধ্যে একজনও ভর্তি হওয়ার পরদিন মারা যান।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখার পরিচালক ডা. মঈনুল আহসান বলেন, দেরিতে হাসপাতালে বা চিকিৎসকের কাছে উপস্থিত হওয়ার কারণে অনেক রোগীর অবস্থা গুরুতর হয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় জ্বর হলেই যেন নাগরিকরা নিকটস্থ হাসপাতালে ডেঙ্গু পরীক্ষা করান এবং ডেঙ্গু ধরা পড়লে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেন—এটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
তিনি আরও বলেন, ডেঙ্গু চিকিৎসা ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য বিভাগ অত্যন্ত সতর্ক ও তৎপর। সব হাসপাতালে পর্যাপ্ত ডেঙ্গু পরীক্ষার কিট, স্যালাইন এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ মজুত আছে।
ডা. মঈনুল আহসান বলেন, মৃত্যুহার কমানোর জন্য তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে—
• দ্রুত রোগ শনাক্তকরণ।
• গাইডলাইন অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান।
• মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করা।
স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে নাগরিকদের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন, সিটি করপোরেশন ও সংশ্লিষ্ট সব মহলের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।
