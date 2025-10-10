চট্টগ্রাম জেলায় টাইফয়েড টিকা পাবে ১৬ লাখ ৩২ হাজার শিশু

চট্টগ্রাম জেলায় টাইফয়েড টিকা পাবে ১৬ লাখ ৩২ হাজার শিশু
# নিবন্ধন না করলেও দেওয়া হবে যাবে টিকা
চট্টগ্রাম জেলায় ১৬ লাখ ৩২ হাজার ৪১ শিশুকে টাইফয়েড টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে জেলা সিভিল সার্জন অফিস। এর মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১১ লাখ ৩৪ হাজার ৭১ জন এবং কমিউনিটিতে ৪ লাখ ৯৭ হাজার ৯৭০ শিশুকে টিকা দেওয়া হবে। চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন অফিস থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে চট্টগ্রাম জেলা সিভিল সার্জন ডা. মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আগামী ১২ অক্টোবর থেকে জেলায় টাইফয়েড টিকা দেওয়া শুরু হবে। ক্যাম্পেইন সফল করতে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রচার-প্রচারণা জোরদার রাখা এবং গুজব রোধে প্রশাসন সতর্ক রয়েছে।
চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন অফিস জানায়, ১২ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ১০ কর্মদিবস শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্রগুলোতে এবং ১ থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত ৮ কর্মদিবস স্থায়ী ও অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্রগুলোতে টিকা দেওয়া হবে। এ টিকা পেতে জন্মনিবন্ধন সনদের তথ্য (১৭ ডিজিট) দিয়ে ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করতে হবে। তবে এ বয়সী কেউ কোনো কারণে রেজিস্ট্রেশন করতে না পারলে তাকেও টিসিভি টিকা দেওয়া হবে। চট্টগ্রাম জেলা পর্যায়ে এবার স্কুল ও মাদরাসাসহ মোট ৬ হাজার ৫৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সর্বমোট ১৬ লাখ ৩২ হাজার ৪১ জন শিশুকে টাইফয়েড টিকা দেওয়া হবে।
তন্মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১১ লাখ ৩৪ হাজার ৭১ জন ও কমিউনিটিতে ৪ লাখ ৯৭ হাজার ৯৭০ জন শিশু রয়েছে। এছাড়া ক্যাম্পেইনে ভ্রাম্যমাণ হিসেবে মপ–আপ টিম নিয়োজিত থাকবে। এ টিকা নিতে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ৯ লাখ ৯২ হাজার ৮১ জন শিশু অনলাইন রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেছে, যাহার হার ৬১ শতাংশ এবং রাউজানে ৭৬ শতাংশ। শুক্রবার ও সরকারি ছুটি ব্যতিত নির্ধারিত তারিখে সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত সময়ে ১ ডোজ করে টাইফয়েড টিকা দেওয়া হবে।
