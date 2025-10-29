দীর্ঘ লাইনের ভোগান্তি এড়াতে বিএমইউতে অনলাইন টিকেটিং সেবা চালু

দীর্ঘ লাইনের ভোগান্তি এড়াতে বিএমইউতে অনলাইন টিকেটিং সেবা চালু
টিকিট কাটা ও ডাক্তার দেখাতে গিয়ে রোগীদের দীর্ঘ লাইনের ভোগান্তিতে পড়তে হয়। এ ভোগান্তি এড়াতে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) বহির্বিভাগে অনলাইন টিকেটিং সেবা চালু হয়েছে। রোগীরা বিএমইউর ওয়েবসাইটে bmu.ac.bd গিয়ে অনলাইনে পেমেন্ট সম্পন্ন করে টিকিট প্রিন্ট করে নির্দিষ্ট সময়ে চিকিৎসক দেখিয়ে পরামর্শ নিতে পারবেন।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানানো হয়। অনুষ্ঠানে এই কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বিএমইউ ও পূবালী ব্যাংকের মধ্যে এক চুক্তি সই হয়। এর মাধ্যমে এখন থেকে বাসায় বসেই অনলাইনে কাটা যাবে বিএমইউর বহির্বিভাগের টিকিট। এতে হাসপাতালে এসে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার অবসান হবে।
অনুষ্ঠানে বিএমইউর ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম বলেন, অনলাইন টিকিট সিস্টেম দেশের প্রয়োজনে চালু করা হয়েছে। যে কোনো দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা সবসময় জনগণকেন্দ্রিক হয়। শিক্ষা ও গবেষণা দেশের মানুষের জন্যই হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে দেশের মানুষের জন্য। আমরা অনেকদিন থেকে ভাবছিলাম রোগীদের যেন দীর্ঘ অপেক্ষা করতে না হয়। অনলাইন টিকেটিং সিস্টেম দীর্ঘ অপেক্ষা ও ভোগান্তি কমাবে। এই পদ্ধতিতে রোগীরা তাদের চাহিদামতো সময়ে চিকিৎসক দেখাতে পারবেন। সময়ের ব্যবধানে সবকিছু অনলাইন সিস্টেমে হবে।
টিকিট কাটতে আর হাসপাতালে দীর্ঘ লাইন দিতে হবে না জানিয়ে অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম বলেন, ওয়েটিং টাইমটাকে চেম্বার বা হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে যেতে চাই। হাসপাতালে অপেক্ষা করা লাগবে না। তবে এই কার্যক্রমে শুরুর দিকে কিছুটা সমস্যা হতে পারে। তা ওভারকাম করার জন্য সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।
বিশেষ করে সাংবাদিক, গণমাধ্যমের সহযোগিতা প্রয়োজন। তারা ইতিবাচকভাবে তুলে ধরলে বিএমইউর এই প্রচেষ্টা অবশ্যই সাফল্য পাবে। প্রায় সব রোগীই বিএমইউর চিকিৎসাসেবায় সন্তুষ্ট। কিন্তু দীর্ঘলাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটা, ডাক্তার দেখাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা তাদের কষ্ট দেয়। সেই কষ্ট দূর করতেই আজকের এই উদ্যোগ।
বিএমইউর রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মো. নজরুল ইসলামের সঞ্চালানায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মো. আবুল কালাম আজাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মো. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, আইসিটি সেলের পরিচালক অধ্যাপক ডা. এ কে এম আখতারুজ্জামান, পূবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী প্রমুখ।
