ছাত্রদল সম্পাদক

হাদিকে হত্যা করলেও তার আদর্শকে হত্যা করতে পারেনি ফ্যাসিবাদীগোষ্ঠী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৫৪ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির বলেছেন, তরুণ নেতা শরিফ ওসমান বিন হাদি এক অবিচল সাহসের নাম। দেশপ্রেমের প্রশ্নে অটল, যার প্রতিরোধ কখনো আপস করেনি।

তিনি বলেন, হাদি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শুধু রাজপথে লড়েছেন এমন নয়; বরং আরও তাৎপর্যপূর্ণভাবে লড়েছেন সংস্কৃতির ময়দান। শিল্প, সাহিত্য ও বিবেকের সংমিশ্রণে স্বৈরাচারের শিকড়কে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাতে এক ফেসবুক পোস্টে এমন মন্তব্য করেন নাছির।

তিনি বলেন, পতিত ফ্যাসিবাদীগোষ্ঠী তাকে ঘাতকের হাতে হত্যা করলেও, তার আদর্শকে হত্যা করতে পারেনি। শরিফ ওসমান হাদি বেঁচে থাকবেন আমাদের প্রতিটি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধে, মাথা নত না করা প্রতিটি তরুণ কণ্ঠে, আর সেই বিশ্বাসে—স্বাধীনতা শুধু রাজপথে নয়, সাংস্কৃতিক চেতনাতেও রক্ষা করতে হয়। তার সংক্ষিপ্ত কিন্তু উদ্দীপ্ত জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেবে: ব্যক্তিকেই হত্যা করা যায়, কিন্তু উত্তরাধিকারকে নয়।

এ সময় তিনি আল্লাহ যেন শহীদ ওসমান হাদিকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন- সেই দোয়া করেন।

এমএইচএ/জেএইচ

