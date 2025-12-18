রাতেই জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধান উপদেষ্টা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১০:৫৯ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস/ফাইল ছবি

কিছুক্ষণের মধ্যে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বিটিভি নিউজ একযোগে ভাষণটি সম্প্রচার করবে।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত ১০টা ৪৬ মিনিটে প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান। 

রাত সাড়ে ৯টার দিকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি।

গত ১২ ডিসেম্বর নির্বাচনী প্রচারণা শেষে রিকশায় ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। প্রথমে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা শেষে ওই দিনই এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয়।

এমইউ/জেএইচ

