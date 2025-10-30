হোমিওপ্যাথি ডিপ্লোমা কোর্সের ভর্তি পরীক্ষা শুক্রবার
সাড়ে চার বছর মেয়াদি ‘ডিপ্লোমা ইন হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি (ডিএইচএমএস)’ কোর্সের ভর্তি পরীক্ষা হবে শুক্রবার (৩১ অক্টোবর)। সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা নেওয়া হবে।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার ডা. জাহাঙ্গীর আলমের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
দেশের সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৬৬টি বেসরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ডিএইচএমএস কোর্স পরিচালিত হয়। এর ভর্তি পরীক্ষা বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে সারাদেশের নির্ধারিত ৪৯টি কেন্দ্রে (বেসরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ) অনুষ্ঠিত হবে। এতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ আধুনিক অটোমেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষাব্যবস্থায় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হোমিওপ্যাথিক ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি প্রক্রিয়া হতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে দেশের সব নাগরিক ও প্রশাসনিক কাজে দায়িত্ব পালনরত সংশ্লিষ্ট এলাকার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।
