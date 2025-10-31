পরিবারের সদস্যদের বাইরেও অঙ্গদান করা যাবে, অধ্যাদেশ অনুমোদন
মানবদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজন অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। এর ফলে পরিবারের সদস্যদের বাইরেও আবেগময় বন্ধন আছে এমন কাউকে নিঃস্বার্থভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গদান করা যাবে।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে তার কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।
রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। তিনি বলেন, আগের প্রচলিত আইনে কিডনি বা অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে শুধু পরিবারের সদস্যরা সেগুলো দান করতে পারতেন। এই আইনগত বিধিনিষেধের কারণে অনেকে বাইরের দেশে গিয়ে পরিবারের বাইরের কারও কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিনে প্রতিস্থাপন করতেন বা করার চেষ্টা করতেন।
উপদেষ্টা বলেন, বর্তমান অধ্যাদেশে শুধু পরিবারের সদস্য না, যাদের সঙ্গে ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট (আবেগময় বন্ধন) আছে, তাদের কেউ যদি অন্য কাউকে নিঃস্বার্থভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান করতে চান সেটাকে আইনগত বৈধতা দেওয়া হবে। ফলে যাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য বিদেশে যেতে হতো তারা এখন দেশের প্রচলিত আইনের মধ্যে থেকেই প্রতিস্থাপন করার সুযোগ পাবেন। এর ফলে ব্যয়বহুল চিকিৎসায় অর্থ সাশ্রয় হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
