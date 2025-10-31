কুয়েত মৈত্রী হাসপাতাল
ক্যানসারসহ তিন ইউনিটের নির্মাণকাজ ৬ মাসের মধ্যে সম্পন্নের নির্দেশ
রাজধানীর উত্তরায় কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে নির্মাণাধীন ক্যানসার, কিডনি ও হৃদরোগ ইউনিটের কাজ ছয় মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. সাইদুর রহমান।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকালে হাসপাতালে আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে সংশ্লিষ্টদের এ নির্দেশ দেন সচিব। পাশাপাশি জনবল নিয়োগ, আসবাব ও যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ অন্য সব কাজ যথাসময়ে শেষ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেন।
সাইদুর রহমান বলেন, উত্তরা এলাকার একমাত্র সরকারি হাসপাতাল হওয়ায় এখানে জরুরি বিভাগে রোগীর সংখ্যা অনেক। সে তুলনায় হাসপাতালের প্রস্তুতি দুর্বল। জরুরি বিভাগকে আরও বেশি কার্যকর করা, এখানে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা ও বন্ধ হওয়া ১০টি আইসিইউ দ্রুত চালু করার উদ্যোগ নিতে হবে।
স্বাস্থ্যসচিব হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতাসহ সার্বিক পরিবেশ উন্নয়ন করার ব্যাপারেও গুরুত্বারোপ করেন।
পরিদর্শনকালে রোগীদের জন্য দেওয়া খাবার পরীক্ষা করে সন্তোষজনক পাওয়া যায়।
এসময় সচিবের সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (হাসপাতাল) মঈনুল হাসান।
