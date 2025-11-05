চিকিৎসকের পরামর্শ
‘নরমাল ডেলিভারি সবসময় নিরাপদ নয়’
বাংলাদেশে এখনও সন্তান জন্মের সময় ‘নরমাল ডেলিভারি’ বনাম ‘সিজারিয়ান ডেলিভারি’ নিয়ে সমাজে প্রচলিত ধ্যানধারণা ও চাপ নারীদের জন্য ভয়াবহ মানসিক ও শারীরিক ঝুঁকি তৈরি করছে। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন ডা. সাবরিনা সুলতানা মিষ্টি।
তিনি সন্তান জন্মের ক্ষেত্রে অন্ধভাবে ‘নরমাল ডেলিভারির’ ঝুঁকিগুলো তুলে ধরেছেন।
‘নরমাল ডেলিভারি করাতে পারোনি?’ এমন প্রশ্ন যেন এখনও অনেক নারীর জন্য অপরাধবোধের মতো। অথচ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নরমাল বা সিজারিয়ান, কোন পদ্ধতিতে সন্তান জন্ম হবে, সেটি নির্ধারণ করা উচিত একমাত্র চিকিৎসকের পরামর্শে, মায়ের ও নবজাতকের সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে।
ডা. মিষ্টি লিখেছেন, আমাদের সমাজে যেন সিজারিয়ান ডেলিভারি মানেই ব্যর্থতা, আর নরমাল ডেলিভারি মানেই গর্বের বিষয়। কিন্তু সন্তানের জন্ম কোনো প্রতিযোগিতা নয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মা ও শিশুর নিরাপত্তা।
তিনি জানান, সম্প্রতি এক শিক্ষিত, কর্মজীবী নারী নরমাল ডেলিভারির পর গুরুতর জটিলতা নিয়ে তার কাছে এসেছিলেন। ডেলিভারির সময় চতুর্থ স্তরের অবস্ট্রাকশন (Fourth degree obstruction) হওয়ার কারণে রোগীর যোনিপথ ছিঁড়ে গিয়ে মলদ্বারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। এতে তার রেক্টো-ভ্যাজাইনাল ফিস্টুলা নামে এক ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয়, যার ফলে মলত্যাগের সময় স্টুল যোনিপথ দিয়ে বের হচ্ছিল।
ডা. মিষ্টি বলেন, এই অবস্থা শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যন্ত কষ্টদায়ক। যদিও সফল সার্জারির মাধ্যমে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা গেছে, কিন্তু এই উদাহরণ আমাদের শেখায়, প্রতিটি ডেলিভারি প্রক্রিয়া আলাদা, সব ক্ষেত্রে নরমাল ডেলিভারি নিরাপদ নয়।
তিনি জোর দিয়ে বলেন, লেবার প্রক্রিয়া ঠিকভাবে না হলে বা শিশুর মুভমেন্টে সমস্যা দেখা দিলে জোর করে নরমাল ডেলিভারি করানোর চেষ্টা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।
ডা. সাবরিনা সুলতানা মিষ্টি মনে করেন, নারীর মাতৃত্বকে ‘নরমাল’ বা ‘সিজারিয়ান’ দিয়ে বিচার করা উচিত নয়। বরং সচেতনতা থাকা দরকার কোন প্রক্রিয়াটি মা ও শিশুর জন্য নিরাপদ।
