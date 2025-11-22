বাংলাদেশে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের অগ্রগতি জানানো হলো বিশ্ব মঞ্চে
বাংলাদেশে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও অভিজ্ঞতা জানালো হলো বিশ্ব মঞ্চে। ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী বৈশ্বিক ফুসফুস স্বাস্থ্য সম্মেলনে তা জানানো হয়।
ইউরোপের খ্যাতনামা বেল্লা সেন্টারে ইন্টারনেশন্যাল ইউনিয়ন অ্যাগেনস্ট টিউবারকিউলোসিস অ্যান্ড লাং ডিজিজ (দ্য ইউনিয়ন) আয়োজিত এ বছরের সম্মেলনের পর্দা ওঠে মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর)।
সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে অংশ নেন জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ডা. নাসির উদ্দিন ও টিপিএটি কো-অর্ডিনেটর ডা. রিফাত জাহান খান। তারা বাংলাদেশের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সাম্প্রতিক অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও অভিজ্ঞতা আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রবন্ধ পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নীতি-সংলাপেও অংশ নেন।
প্রতি বছর দ্য ইউনিয়ন বিশ্বব্যাপী ফুসফুস স্বাস্থ্য, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ, বায়ুদূষণ, অসংক্রামক ব্যাধি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালীকরণে নতুন জ্ঞান, গবেষণা ও নীতি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে এ সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে। নীতি নির্ধারক, গবেষক, বিশেষজ্ঞ ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি- সব মিলিয়ে এটি বৈশ্বিক ফুসফুস স্বাস্থ্য অঙ্গনের অন্যতম বৃহত্তম মিলনমেলা।
বেল্লা সেন্টারে আয়োজিত এবারের সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের হাজারো বিশেষজ্ঞ অংশ নেন। যক্ষ্মাসহ ফুসফুস-সংক্রান্ত বহুমাত্রিক স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলায় সমন্বিত গবেষণা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও ভবিষ্যৎ কৌশল নির্ধারণ ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।
