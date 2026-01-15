এখনো গুলি বের হয়নি হুজাইফার, ঢাকার নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে ভর্তি

এখনো গুলি বের হয়নি হুজাইফার, ঢাকার নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে ভর্তি
বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তবর্তী টেকনাফে রাখাইন রাজ্যের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির গুলিতে আহত শিশু হুজাইফা আফনানকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আনা হয়েছে। ঢাকায় তাকে এইচডিইউতে রাখা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শিশু হুজাইফার চাচা মো. শওকত আলী বিন হাশেম।
জাগো নিউজকে তিনি জানান, ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্স অ্যান্ড হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত তার শারীরিক অবস্থা আগের মতো। গুলিটি এখনো মস্তিষ্কের ভেতরেই রয়ে গেছে।
আরও পড়ুন
মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে টেকনাফে শিশু গুলিবিদ্ধ
খুলির একটি অংশ খুলে রাখা হয়েছে হুজাইফার
শওকত আলী বিন হাশেম বলেন, ঢাকার নিউরো সায়েন্স হাসপাতালের ৪র্থ তলায় এইচডিইউ ইউনিটে হুজাইফাকে রাখা হয়েছে। তবে তার অবস্থা আগের চেয়ে একটু ভালো।
গত রোববার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় আফনানকে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর মঙ্গলবার বেলা ১১টায় শিশু আফনানের চিকিৎসার জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ডের বৈঠকে তাকে দ্রুত রাজধানীতে স্থানান্তরের সুপারিশ করা হয়।
চিকিৎসকরা জানান, শিশুটির মস্তিষ্কে গুলি অবস্থান করায় মস্তিষ্কে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়েছে। সেই চাপ কমাতে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে খুলির একটি অংশ খুলে রাখা হয়েছে। এটি একটি স্বীকৃত মেডিকেল প্রসিডিউর এবং চিকিৎসারই অংশ।
এমআরএএইচ/কেএসআর