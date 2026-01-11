মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে টেকনাফে শিশু গুলিবিদ্ধ

মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে টেকনাফে শিশু গুলিবিদ্ধ
কক্সবাজারের টেকনাফে বাড়ির উঠানে খেলার সময় মিয়ানমার সীমান্ত থেকে ছোড়া গুলিতে এক শিশু মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়েছেন স্বজনরা। এ ঘটনায় মহাসড়ক অবরোধ করেছেন স্থানীয়রা।
রোববার (১১ জানুয়ারি) সকালে এ ঘটনা ঘটে। গত চারদিন ধরে টেকনাফের হোয়াইক্যংয়ের ওপারে রাখাইন সীমান্তে ব্যাপক হারে গোলাগুলি ও বোমা বিস্ফোরণ হচ্ছে। সেখান থেকে ছোড়া গুলিতে আপনা আকতার নামে ওই শিশুর মাথায় গুলি লাগে।
আহত শিশু টেকনাফের হোয়াইক্যং ৩ নম্বর ওয়ার্ডের জসিম উদ্দিনের ছেলে। সে হোয়াইক্যং লম্বাবিলের হাজি মোহাম্মদ হোসেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী।
টেকনাফের ইউএনও মো. এনামুল হাফিজ নাদিম জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জাহাঙ্গীর আলম/এফএ/জেআইএম