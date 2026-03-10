আবদুল্লাহর নিয়োগ বাতিল, সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের নতুন এমডি বাছির

আবদুল্লাহর নিয়োগ বাতিল, সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের নতুন এমডি বাছির
বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টে ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মুহাম্মদ আবদুল্লাহর নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে। নতুন এমডি নিয়োগ পেয়েছেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সিনিয়র সহকারী মহাসচিব এবং দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার প্রধান প্রতিবেদক মোহাম্মদ আবদুল বাছির (বাছির জামাল)।
মঙ্গলবার (১০ মার্চ) এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
আবদুল্লাহর নিয়োগ বাতিলের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা মুহাম্মদ আবদুল্লাহর নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করা হলো।
আবদুল্লাহ ২০২৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর দুই বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী চলতি বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর তার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা।
বাছির জামালকে নিয়োগের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ‘বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৪’ অনুযায়ী মোহাম্মদ আবদুল বাছিরকে (বাছির জামাল) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে পরবর্তী এক বছর মেয়াদে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা হলো।
এ নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে।
আরএমএম/এমএএইচ/