গাজায় কথিত ‘নিরাপদ অঞ্চলেই’ বারবার ইসরায়েলি হামলা, নিহত আরও ৯১

গাজায় কথিত ‘নিরাপদ অঞ্চলেই’ বারবার ইসরায়েলি হামলা, নিহত আরও ৯১
গাজায় কথিত ‘নিরাপদ অঞ্চলেই’ বারবার ইসরায়েলি হামলা হচ্ছে। এতে শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) আরও অন্তত ৯১ জন নিহত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক সমালোচনা উপেক্ষা করেই অবরুদ্ধ উপত্যকায় স্থল অভিযান আরও জোরদার করেছে দখলদার বাহিনী।
গাজার সরকারি গণমাধ্যম কার্যালয় অভিযোগ করেছে, ইসরায়েল জোরপূর্বক গাজা সিটি থেকে দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলে ফিলিস্তিনিদের সরিয়ে নিতে ‘মানবিক নিরাপদ অঞ্চল’ বলে প্রচার করলেও সেসব এলাকাতেই বারবার হামলা চালাচ্ছে। গত ১১ আগস্ট থেকে এখন পর্যন্ত দক্ষিণ ও মধ্য গাজায় ১৩৩ দফা হামলায় ১ হাজার ৯০৩ জন নিহত হয়েছেন, যা মোট প্রাণহানির প্রায় ৪৬ শতাংশ।
সংস্থাটি বলেছে, এসব হামলা প্রমাণ করে, বেসামরিক নাগরিকদের সরাসরি টার্গেট করা হচ্ছে। এ অবস্থায় তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে এবং বলেছে, বিশ্ব নীরব থাকলে তা আরও হত্যাযজ্ঞ চালানোর জন্য ‘সবুজ সংকেত’ হিসেবে কাজ করবে।
হাসপাতালগুলোকেও নিশানা
হামলার কারণে এরই মধ্যে গাজা সিটির বেশ কয়েকটি হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেছে। তীব্র গোলাবর্ষণের জেরে জর্ডান ফিল্ড হাসপাতাল থেকে ১০৭ রোগী ও সব চিকিৎসক-কর্মীকে সরিয়ে নিতে হয়েছে।
গাজার হাসপাতালগুলো অনেক আগেই সংকটের মধ্যে পড়েছিল। এখন অধিকাংশ হাসপাতালে অ্যানাস্থেসিয়া ও অ্যান্টিবায়োটিকের মতো মৌলিক ওষুধ নেই, ক্ষুধার্ত চিকিৎসকেরা রোগীদের সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন। দক্ষিণাঞ্চলের কিছু হাসপাতাল অল্প পরিসরে চালু থাকলেও সেখানে উত্তর দিক থেকে আসা আহতদের ঢল নামায় ভীষণ চাপ সৃষ্টি হয়েছে।
আল-আকসা হাসপাতালের চিকিৎসক খলিল দিগরান অভিযোগ করেছেন, ইসরায়েলি সেনারা গাজার শিশুদের একমাত্র বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান রান্তিসি হাসপাতালকে ইচ্ছা করে টার্গেট করেছে। তিনি সতর্ক করেছেন, চলমান হামলা অব্যাহত থাকলে দক্ষিণের হাসপাতালগুলোর কার্যক্রমও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া ও যুদ্ধবিরতির উদ্যোগ
শনিবার জার্মানির বার্লিন ও যুক্তরাজ্যের লিভারপুলসহ বিভিন্ন শহরে যুদ্ধবিরতির দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি দাবি করেছেন, গাজা যুদ্ধবিরতিতে সমঝোতা হতে যাচ্ছে। তবে হামাস জানিয়েছে, তাদের কাছে এ বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়নি। হামাসের এক কর্মকর্তা আল-জাজিরাকে বলেছেন, আমাদের কাছে কোনো প্রস্তাব দেওয়া হয়নি।
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে আগামী সোমবার সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে ট্রাম্পের।
সূত্র: আল-জাজিরা
