গাজাগামী সুমুদ ফ্লোটিলার বহরে ড্রোন হামলা, বিস্ফোরণের শব্দ
গাজার উদ্দেশে রওনা হওয়া সহায়তা বহর গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার সংগঠকরা দাবি করেছেন, মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাত থেকে বুধবার ভোর পর্যন্ত গ্রিস উপকূলের কাছাকাছি সমুদ্রে অবস্থানকালে তাদের বহরের একাধিক নৌকায় ড্রোন হামলা করা হয়েছে। এতে বিস্ফোরণ এবং যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটেছে।
এক বিবৃতিতে তারা জানান, বহরের একাধিক নৌকায় একযোগে একাধিক ড্রোন আক্রমণ চালানো হয়, অজ্ঞাত বস্তু ফেলা হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা জ্যাম করা হয় এবং বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।
তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেছে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি।
ব্রাজিলের সংগঠক তিয়াগো আভিলা বুধবার মধ্যরাতে ইনস্টাগ্রামে জানান, মোট ১০টি আক্রমণে আমাদের একাধিক নৌকায় সাউন্ড বোমা ও বিস্ফোরক ফ্লেয়ার নিক্ষেপ করা হয়েছে। এছাড়াও, আমাদের ওপর রাসায়নিক জাতীয় তরল স্প্রে করা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।
মার্কিন কর্মী গ্রেগ স্টোকার জানান, ক্রিট উপকূলে অবস্থানরত তার নৌকাটিও হামলার লক্ষ্য ছিল।
তিনি বলেন, আমাদের নৌকার ওপর একটি কোয়াডকপ্টার ড্রোন থেকে একটি পপার জাতীয় বিস্ফোরক নিক্ষেপ করা হয়। আরও কয়েকটি নৌকাও এমন হামলার শিকার হয়েছে।
ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ এই হামলার বিষয়ে বা ড্রোন ও যোগাযোগ বিভ্রাটের অভিযোগ নিয়ে এখনো কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি।
এই বহরে থাকা কর্মীরা জানান, আমরা এই মানসিক চাপ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা নিজের চোখে দেখছি, কিন্তু আমরা ভয় পাবো না।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম