৫ বছর পর ফের চালু হচ্ছে ভারত-চীন ফ্লাইট
প্রায় পাঁচ বছর বন্ধ থাকার পর অক্টোবর থেকেই ভারত ও চীনের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট চালু হতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারত ও চীন নির্দিষ্ট শহরের মধ্যে সরাসরি প্লেন চলাচল অক্টোবরের শেষ দিক থেকে পুনরায় শুরু করার বিষয়ে সম্মতি হয়েছে। এটি শীতকালীন সূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কার্যকর হবে।
২০২৫ সালের শীতকালীন সূচি শুরু হবে ২৬ অক্টোবর থেকে। মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে দুই দেশের নির্ধারিত বিমান সংস্থার বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য কার্যক্রমগত শর্ত পূরণ করতে হবে।
বিবৃতিতে বলা হয়, দুই দেশের সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের এই সমঝোতা জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াবে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সহায়তা করবে।
ঘোষণার পরপরই ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স কলকাতা-গুয়াংজু রুটে প্রতিদিনের সরাসরি ফ্লাইট চালুর ঘোষণা দিয়েছে, যা শুরু হবে ২৬ অক্টোবর থেকে। এছাড়াও দিল্লি-গুয়াংজু রুটেও ফ্লাইট চালু হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।
ইন্ডিগোর সিইও পিটার এলবার্স বলেন, ভারত-চীন সরাসরি দৈনিক ফ্লাইট পুনরায় চালুর ঘোষণা দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। এটি দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করবে।
২০২০ সালের মার্চে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ভারত সব আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে বিশেষ এয়ার বাবল চুক্তির মাধ্যমে কিছু আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হলেও ভারত-চীন সরাসরি ফ্লাইট আর চালু হয়নি। এর অন্যতম কারণ ছিল ২০২০ সালের গালওয়ান সংঘর্ষের পর দুই দেশের উত্তেজনা।
সূত্র: দ্য হিন্দু
এমএসএম