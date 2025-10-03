হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করতে লেবাননকে ২৩ কোটি ডলার দেবে যুক্তরাষ্ট্র
সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠন হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র ও দুর্বল করতে লেবাননের নিরাপত্তা বাহিনীকে ২৩ কোটি মার্কিন ডলারের সহায়তা দেওয়ার অনুমোদন করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এর মধ্যে ১৯ কোটি ডলার লেবাননের সেনাবাহিনীকে এবং ৪ কোটি ডলার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীকে (আইএসএফ) দেওয়া হবে।
মার্কিন কংগ্রেস থেকে জানানো হয়েছে, এই অর্থায়ন চলমান অর্থবছরের মধ্যে দেওয়া হবে। লেবাননের মতো ছোট একটি দেশের জন্য এটি একটি বড় পদক্ষেপ।
মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন,যুক্তরাষ্ট্রের এ সহায়তা লেবাননের বাহিনীকে সমর্থন করে। যাতে তারা দেশজুড়ে লেবাননের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ১৭০১ নম্বর প্রস্তাব পুরোপুরি কার্যকর করতে পারে।
লেবাননের এক কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, এই সহায়তা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীকে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সামলাতে সক্ষম করবে, ফলে সেনাবাহিনীকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আরও কার্যকর হতে সাহায্য করবে।
সূত্রঃ মিডল ইস্ট মনিটর
কেএম