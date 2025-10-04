নিম্নচাপের কারণে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ছাড়া হলো পানি
আনন্দ ও অশ্রু জলে বিদায় নিলেন দেবি দুর্গা। কিন্তু পিছু ছাড়লো না বৃষ্টি। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) একাদশীতেও গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাত শুরু হয়। দুর্গাপূজা শেষ হতে না হতেই দামোদর নদীর দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ছাড়া হলো ৫৯ হাজার ৭৫ কিউসেক পানি। এর পাশাপাশি মাইথন এবং পাঞ্চেত থেকে পানি ছাড়ার কারনে রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
বঙ্গোপসাগর ও ভূমধ্যসাগরের গভীর নিম্নচাপের ফলে গত কয়েকদিন ধরে থেমে থেমে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু জেলায়। ফলে দামোদর নদীর পানির স্তর দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সকালেই দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে পানি ছাড়া হয়। অপরদিকে মাইথন থেকে ৩২ এবং পাঞ্চেত থেকে ৫০০ কিউসেক পানি ছাড়া হয়েছে।
দুর্গাপুর ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যে পরিস্থিতি বর্তমানে আছে তাতে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তবে যদি বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ে ফলে দামোদর নদীতেও পানিস্তর বৃদ্ধি পাবে ফলে আবার পানি ছাড়া হতে পারে।
এই পরিস্থিতিতে নতুন করে লাগাতার পানি ছাড়ার ফলে নদীর তীরের পাশে নিম্ন অঞ্চল গুলো ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ভুটান ও সিকিমে বৃষ্টি হওয়ার কারণে তিস্তা নদীতে হড়পা বানের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যদি তিস্তা নদীতে হড়পা বান আসে তার প্রভাব পড়বে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু নিম্ন অঞ্চলে এছাড়াও এর প্রভাব বাংলাদেশেও পড়তে পারে।
কলকাতার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের প্রাদেশিক কর্মকর্তা সোমনাথ দত্ত জানিয়েছেন, অতিভারী বৃষ্টি কারণে কমলা সর্তকতা জারি করা হয়েছে বীরভূম জেলায়। এছাড়া ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, এবং মুর্শিদাবাদ জেলায়।
উত্তরবঙ্গের পর্যটকদের জন্য সর্তকতা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমে আগামী তিন দিন অতিভারী বৃষ্টির কমলার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং বেশ কিছু এলাকায় অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মুহূর্তে সমুদ্র উত্তল থাকার কারণে গভীর সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের যেতে নিষেধ করা হয়েছে।
ডিডি/টিটিএন