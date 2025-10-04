হামাসের সিদ্ধান্তে বিশ্বনেতাদের প্রতিক্রিয়া

হামাসের সিদ্ধান্তে বিশ্বনেতাদের প্রতিক্রিয়া
গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনায় সম্মতি দিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। হামাসের এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে জাতিসংঘ। এছাড়া যুক্তরাজ্য,ফ্রান্স,জার্মানী,কানাডা,তুরস্ক,মালয়েশিয়া, মিশর,কাতারসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ এ সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক বলে বিবৃতি দিয়েছে।
জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস হামাসের এ সিদ্ধান্তে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এখন সব পক্ষের উচিত এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে গাজায় মর্মান্তিক সংঘাতের অবসান ঘটানো।
দীর্ঘদিন ধরে গাজার যুদ্ধবিরতির আলোচনায় মধ্যস্থতা করা কাতার ও মিশর হামাসের এ ঘোষণাকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে বর্ণনা করেছে। হামাসের সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির সুযোগ তৈরি করেছে বলে বিবৃতি দিয়েছে তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মিরেতসে ট্রাম্পের পরিকল্পনাকে শান্তির সর্বোত্তম সুযোগ বলে অভিহিত করেছেন।
হামাসের এই পদক্ষেপকে শান্তি প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসবে উল্ল্যেখ করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার।
হামাসের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি শান্তি প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রো। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি হামাসের বন্দি মুক্তির প্রতিশ্রুতিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন,কানাডা বৃহৎ পরিসরে মানবিক সহায়তা গাজায় পৌঁছে দিতে প্রস্তুত।
এছাড়া ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস হামাসের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন,এখন জরুরি হলো পূর্ণ যুদ্ধবিরতি, সব বন্দির মুক্তি, জাতিসংঘের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা পৌঁছানো, বাস্তুচ্যুতি রোধ এবং পুনর্গঠন শুরু করা। গাজা উপত্যকার সার্বভৌমত্ব ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। ঐক্যবদ্ধ প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা কাঠামোর মাধ্যমে পশ্চিম তীর ও গাজার সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।
এদিকে হামাসের এ সিদ্ধান্ত সব ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীর সম্মিলিত অবস্থানকে প্রতিফলিত করে মন্তব্য করেছে ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ (পিআইযে)।
তবে কাতার ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনার বেশ কয়েকটি বিষয়ে একমত হয়েছে হামাস। সংগঠনটি শর্ত অনুযায়ী অবশিষ্ট সব বন্দি মুক্তি এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা অন্য ফিলিস্তিনি পক্ষের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত। তবে কিছু দফা নিয়ে আরও আলোচনা প্রয়োজন বলে জানানো হয়েছে।
সূত্রঃ আল-জাজিরা
কেএম