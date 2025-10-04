প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়েছে ‘শক্তি’, ভারতে সতর্কতা জারি

প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়েছে ‘শক্তি’, ভারতে সতর্কতা জারি
প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়েছে ‘শক্তি’। তার জেরে ভারতে সতর্কতা জারি করেছে স্থানীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর (আইএমডি)।
আইএমডির তথ্য অনুযায়ী, আরব সাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ‘শক্তি’ গত ছয় ঘণ্টায় পশ্চিম দিকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার গতিতে অগ্রসর হয়েছে। বর্তমানে ঝড়টির বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটার, যা দমকা হাওয়ায় ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠতে পারে।
শনিবার সকালে ঝড়টির অবস্থান ছিল দ্বারকা থেকে ৪২০ কিলোমিটার পশ্চিমে, নলিয়া থেকে ৪২০ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণপশ্চিমে এবং পাকিস্তানের করাচি থেকে প্রায় ২৯০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে।
আইএমডি জানিয়েছে, আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত গুজরাট ও মহারাষ্ট্র উপকূলে উত্তাল সমুদ্র, ঝোড়ো হাওয়া এবং ঘণ্টায় ৪৫-৫৫ কিলোমিটার গতির বাতাস বয়ে যেতে পারে, যা দমকা হাওয়ায় ৬৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। শনিবার উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব আরব সাগর অঞ্চলে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সোমবার পর্যন্ত ৬০ থেকে ১০০ কিলোমিটার গতির ঝোড়ো হাওয়া বইবে বলে সতর্ক করা হয়েছে। ফলে মঙ্গলবার পর্যন্ত জেলেদের উত্তর-পশ্চিম আরব সাগরে না যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
গত এক মাসে প্রশান্ত মহাসাগরেও বেশ সক্রিয়তা লক্ষ্য করা গেছে। এ সময়ে টাইফুন তাপাহ (৮ সেপ্টেম্বর), টাইফুন রাগাসা (২০ সেপ্টেম্বর), টাইফুন নিওগুরি (২০ সেপ্টেম্বর) এবং টাইফুন বুয়ালই (২২ সেপ্টেম্বর) ফিলিপাইন, চীনসহ পার্শ্ববর্তী উপকূলীয় দেশগুলোতে তীব্র আঘাত হেনে ব্যাপক ক্ষতি করেছে। এর মধ্যে কিছু ঝড় বঙ্গোপসাগরেও উদয় হয়।
সূত্র: দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস
