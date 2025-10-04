  2. আন্তর্জাতিক

ভারতে কাশির সিরাপ পানে ১২ শিশুর মৃত্যু, সতর্কতা জারি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:২৭ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
ভারতে কাশির সিরাপ পানে ১২ শিশুর মৃত্যু, সতর্কতা জারি
ভারতে কাশির সিরাপ পানে শিশুর মৃত্যুতে সতর্কতা জারি/ প্রতীকী ছবি: এআই দিয়ে তৈরি

ভারতে কাশির সিরাপ পানে ১২ শিশুর মৃত্যুর পর জরুরি সতর্কতা জারি করেছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি মধ্য প্রদেশ ও রাজস্থানে কাশির সিরাপ সেবনে শিশুদের মৃত্যুর খবর সামনে আসার পর এই পদক্ষেপ নিলো কেন্দ্রীয় সরকার।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ভারতের ডিরেক্টরেট জেনারেল অব হেলথ সার্ভিসেস (ডিজিএইচএস) সব রাজ্যে একটি পরামর্শ জারি করে শিশুদের জন্য কাশির সিরাপ ‘বিচক্ষণভাবে প্রেসক্রাইব ও বিতরণ’-এর নির্দেশ দিয়েছে। পরামর্শে বলা হয়েছে, শিশুদের বেশিরভাগ আকস্মিক কাশি স্বাভাবিকভাবেই সেরে যায় এবং প্রায়শই ওষুধ ছাড়াই ভালো হয়ে যায়।

ডিজিএইচএস আরও সতর্ক করে জানিয়েছে, দুই বছরের নিচের শিশুদের জন্য কাশি ও সর্দির ওষুধ প্রেসক্রাইব বা বিতরণ করা উচিত নয়। পাশাপাশি ‘যথেষ্ট পানি খাওয়া এবং বিশ্রাম’সহ অ-ঔষধি পদ্ধতি শিশুর কাশি ও সর্দির প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, কাশির সিরাপ সেবনের পর জটিলতায় মধ্য প্রদেশে নয়জন এবং রাজস্থানে তিনজন শিশু মারা গেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। উভয় রাজ্যের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সিরাপের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে এবং মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

সূত্র: শিনহুয়া, ইউএনবি
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।