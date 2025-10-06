ফিলিস্তিনিদের কাছে যুক্তরাজ্যের ক্ষমা চাওয়ার দাবি গ্রিন পার্টির

ফিলিস্তিনিদের কাছে যুক্তরাজ্যের ক্ষমা চাওয়ার দাবি গ্রিন পার্টির
বেলফোর ঘোষণার জন্য ফিলিস্তিনের জনগণের কাছে যুক্তরাজ্যের আনুষ্ঠানিক ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুলেছে গ্রিন পার্টি। এছাড়াও দলটির পক্ষ থেকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে নথিভুক্ত করে নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
রবিবার (৫ অক্টোবর) ইংল্যান্ডের বর্নমাউথে গ্রীন পার্টির বার্ষিক সম্মেলনে এ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে। এখন থেকে গ্রিন পার্টির আনুষ্ঠানিক নীতিতে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ১৯১৭ সালের বেলফোর ঘোষণার জন্য ফিলিস্তিনের জনগণের কাছে যুক্তরাজ্যের আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাওয়া উচিত। ঐ ঘোষণার মাধ্যমে যুক্তরাজ্য ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থন প্রকাশ করেছিল যা পরবর্তীতে মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘমেয়াদি সংঘাতের ভিত্তি হয়ে ওঠে।
এই প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীকে যুক্তরাজ্যের সন্ত্রাসবিরোধী আইনের আওতায় নিষিদ্ধ সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করা উচিত। এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে ওই বাহিনীর সদস্যপদ গ্রহণ করা বা তাকে প্রশংসা করাও সন্ত্রাসবিরোধী অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।
গ্রিন পার্টির নেতা জ্যাক পোলানস্কি প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, এটি কেবল রাজনৈতিক নয়, এটি একটি নৈতিক দায়বদ্ধতা।
ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরতায় গাজায় এখন পর্যন্ত ৬৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। ইউনিসেফের তথ্য মতে, এ যুদ্ধে ২০ হাজারের বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে ৪২ হাজারের বেশি শিশু যাদের মধ্যে অন্তত ২১ হাজার শিশু স্থায়ীভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।
সূত্র:মিডল ইস্ট আই
কেএম