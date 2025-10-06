শাটডাউন দীর্ঘ হলে সরকারি কর্মীদের গণছাঁটাইয়ের হুমকি ট্রাম্পের

শাটডাউন দীর্ঘ হলে সরকারি কর্মীদের গণছাঁটাইয়ের হুমকি ট্রাম্পের
যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের গণহারে ছাঁটাই করা হতে পারে বলে সতর্ক করেছে দেশটির প্রেসিডেন্টের কার্যালয় হোয়াইট হাউজ। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি মনে করেন, আংশিক সরকারি শাটডাউন (অচলাবস্থা) সমাধানে কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাট সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি, তাহলে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।
বুধবার (১ অক্টোবর) থেকে শুরু হওয়া যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আংশিক অচলাবস্থা রোববার পঞ্চম দিনে গড়ায়। কংগ্রেসের রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট সদস্যরা সময়সীমা শেষ হওয়ার আগের দিন মধ্যরাতের মধ্যে নতুন সরকারি ব্যয় বা অর্থায়ন পরিকল্পনায় একমত হতে ব্যর্থ হওয়ায় এই শাটডাউনের সৃষ্টি হয়।
হোয়াইট হাউজের ন্যাশনাল ইকোনমিক কাউন্সিলের পরিচালক কেভিন হাসেট সিএনএনের স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন অনুষ্ঠানে বলেন, তার বিশ্বাস, ডেমোক্র্যাটরা এখনো তাদের অবস্থান থেকে সরে আসতে পারে। আর তাতে একটি বড় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট এড়ানো সম্ভব হবে।
তিনি আরও জানান, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও বাজেট পরিচালক রাস ভট সবকিছু প্রস্তুত করছেন এবং প্রয়োজনে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। তবে তারা আশা করছেন, সেটা করতে হবে না। যদি প্রেসিডেন্ট মনে করেন আলোচনায় কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না, তখন ছাঁটাই শুরু হবে।
রোববার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প সম্ভাব্য চাকরিচ্যুতিকে ‘ডেমোক্র্যাট ছাঁটাই’ বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, কেউ যদি চাকরি হারায়, তবে মনে রাখতে হবে, সেটা ডেমোক্র্যাটদের কারণেই হয়েছে।
সরকারি অচলাবস্থা চললেও রোববার ভার্জিনিয়ার নরফোকে মার্কিন নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দেন ট্রাম্প। নরফোকের নেভাল স্টেশনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান ছিল নৌবাহিনীর শক্তি ও সক্ষমতার প্রদর্শনী।
হোয়াইট হাউজ থেকে অনুষ্ঠানস্থলের উদ্দেশে যাত্রা করার আগে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট দিয়ে ট্রাম্প লেখেন, আমার বিশ্বাস, যা কিছুই ঘটুক না কেন, শো অবশ্যই চলবে। তিনি এই অনুষ্ঠানকে নৌবাহিনীর দক্ষতা ও শক্তিমত্তার প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেন।
আংশিক শাটডাউনের জন্য ডেমোক্র্যাটদের দায়ী করে ট্রাম্প বলেন, তারা মার্কিন নৌবাহিনীর জন্মদিনের এই অসাধারণ উৎসবটিকে নষ্ট করতে চায়।
ট্রাম্প ও কংগ্রেসনেতাদের সর্বশেষ বৈঠকের পর থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো অর্থবহ আলোচনা হয়নি। এ বিষয়ে সিনেটের সংখ্যালঘু ডেমোক্র্যাট নেতা চাক শুমার সিবিএসের ফেস দ্য নেশন অনুষ্ঠানে বলেন, তারা আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি নন। ট্রাম্প ও কংগ্রেসনেতাদের মধ্যে নতুন আলোচনা ছাড়া অচলাবস্থার অবসান সম্ভব নয়।
মার্কিন কংগ্রেশনাল বাজেট অফিসের হিসাবে, আংশিক শাটডাউনের কারণে বর্তমানে প্রায় ৭ লাখ ৫০ হাজার ফেডারেল কর্মী বাধ্য হয়ে কাজ বন্ধ রেখেছেন।
চলমান এই অচলাবস্থায় রাজনৈতিক টানাপোড়েন আরও গভীর হচ্ছে। আলোচনায় সমাধান না এলে যুক্তরাষ্ট্রে প্রশাসনিক অস্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির আশঙ্কা বাড়ছে বলেও সতর্ক করছেন বিশ্লেষকরা।
সূত্র: রয়টার্স
এসএএইচ