‘দিল্লি বাবার’ সঙ্গে হোটেল রুমে দেখা করতে বাধ্য হতেন ছাত্রীরা
দিল্লির স্বঘোষিত ধর্মগুরু চৈতন্যানন্দ সারস্বতী-র বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়ন ও ছাত্রীদের হুমকি দিয়ে শারীরিক সম্পর্ক বাধ্য করার অভিযোগে তদন্ত আরও গভীর হচ্ছে। এফআইআরের পাশাপাশি এখন ফাঁস হয়েছে ভয়াবহ কল রেকর্ডিং, যেখানে দেখা যাচ্ছে কীভাবে তার নারী সহকারীরা ছাত্রীদের হোটেল রুমে যেতে বাধ্য করতেন।
৬২ বছর বয়সী চৈতন্যানন্দ দিল্লির শ্রী শরদা ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ম্যানেজমেন্ট-রিসার্চ-এর প্রধান ছিলেন। গত মাসে তাকে গ্রেফতার করা হয়। একইসঙ্গে তিন নারী সহযোগীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্বেতা শর্মা, ইনস্টিটিউটের সাবেক অ্যাসোসিয়েট ডিন।
অভিযোগ অনুযায়ী, স্বেতা ও অন্য নারীরা ছাত্রীদের ‘বাবা’র সঙ্গে দেখা করার জন্য ফাইভ-স্টার হোটেলে পাঠাতেন এবং বাধ্য করতেন সেখানে রাত কাটাতে।
ছাত্রীদের জানানো হতো, তোমার পালা এসেছে, হোটেল বুক করা হয়েছে, যেতে হবে। কেউ অস্বীকার করলে বলা হতো, হোটেল ক্যানসেল করা হবে, নিজে ব্যবস্থা করতে হবে, অথবা মার্ক কমিয়ে দেওয়া হবে। অনেক ছাত্রী অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের হওয়ায় এই চাপ সহ্য করতে না পেরে বাধ্য হতেন।
এনডিটিভি একটি কল রেকর্ডিং পেয়েছে, তাতে এক ছাত্রী ও স্বেতা শর্মার কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে:
স্বেতা: কাল অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আমি তোমায় হোটেলের নাম পাঠাবো। ওখানে যেতে হবে। স্বামীজী এসেছেন। তার সঙ্গে ডিনার করতে হবে। তিনি তোমার জন্য রুম বুক করেছেন। ওখানেই রাত কাটাবে, তারপর সকালে সোজা অফিসে যাবে।
ছাত্রী: ঠিক আছে, ম্যাম।
স্বেতা: কাল যখন বেরোবে, তখন কাপড়-চোপড় নিয়ে বের হবে।
আরেক রেকর্ডিংয়ে
ছাত্রী: ম্যাম, আমি পিরিয়ডে আছি। সত্যিই।
স্বেতা: এটা অজুহাত! বাজে অজুহাত। তুমি ভয় পাচ্ছো, তাই দেখা করতে চাইছো না। নিজের থাকার ব্যবস্থা করো।
ছাত্রী: আমি সত্যিই পিরিয়ডে আছি। কেন মিথ্যে বলবো? দরকার হলে ছবি পাঠাবো, তাহলে বুঝবেন!
এই সব কথোপকথন থেকে স্পষ্ট, নারী শিক্ষার্থীদের প্রতি কীভাবে পদ্ধতিগতভাবে নির্যাতন চালানো হচ্ছিল এবং প্রতিষ্ঠানটির নারী কর্মীরাও সেই নির্যাতনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম