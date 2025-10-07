দিল্লি বিমানবন্দরে নামতে পারলো না ১৫ ফ্লাইট
ভারতের রাজধানী দিল্লিতে অতিভারী বৃষ্টির কারণে অন্তত ১৫টি ফ্লাইট অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (৭ সেপ্টেম্বর) দিল্লি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে।
এর মধ্যে ৮টি ফ্লাইট জয়পুরে, ৫টি লখনউতে এবং ২টি চণ্ডীগড়ে নামানো হয়েছে বলে জানা গেছে।
এদিন সকাল থেকেই রাজধানীতে থেমে থেমে বৃষ্টি শুরু হয়, যা দিনভর চলে। দুপুরে কিছুটা বিরতির পর বিকেলে কালো মেঘে আকাশ ঢেকে যায় এবং শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি।
এর ফলে দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় যানজটের চিত্র দেখা যায়। অনেক রাস্তায় পানি জমে যাওয়ায় যানবাহন চলাচলে সমস্যা দেখা দেয়।
আগেই এক বিজ্ঞপ্তিতে দিল্লি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, খারাপ আবহাওয়ার কারণে ফ্লাইট চলাচলে বিঘ্ন ঘটতে পারে।
এক বিবৃতিতে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বলেছে, দিল্লির প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে বিমান চলাচলে প্রভাব পড়ছে। তবে আমাদের গ্রাউন্ড টিম এবং অন্যান্য সংস্থাগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে যাত্রীদের নির্বিঘ্ন অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে।
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের নিজ নিজ এয়ারলাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফ্লাইটের হালনাগাদ তথ্য জেনে নিতে বলেছে।
এছাড়াও, সড়কে যানজটের কারণে বিকল্প হিসেবে দিল্লি মেট্রো ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম