আজ ঘোষণা হবে নোবেল শান্তি পুরস্কার, ট্রাম্পের সম্ভাবনা খুবই কম
বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ নোবেল শান্তি পুরস্কার ২০২৫ আজ (১০ অক্টোবর) ঘোষণা করা হবে নরওয়ের রাজধানী ওসলোতে অবস্থিত নরওয়েজিয়ান নোবেল ইনস্টিটিউটে। বাংলাদেশ সময় বিকেল ৩টার দিকে এই ঘোষণা দেওয়া হবে।
এবারের শান্তি পুরস্কারের জন্য মোট ৩৩৮টি মনোনয়ন জমা পড়েছে, যার মধ্যে ২৪৪ জন ব্যক্তি এবং ৯৪টি সংস্থা রয়েছে।
মনোনীতদের তালিকায় রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি দাবি করে আসছেন যে, তিনি একাধিক যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি পুরস্কারের জন্য যোগ্য। তবে নোবেল পর্যবেক্ষকদের মতে, ট্রাম্পের জয়ের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।
অন্য সম্ভাব্যদের মধ্যে রয়েছে সুদানের ইমারজেন্সি রেসপন্স রুমস এবং কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টস, যারা যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে মানবাধিকার ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় কাজ করে আসছে।
প্রতিটি নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য ১১ মিলিয়ন সুইডিশ ক্রোনার (প্রায় ১.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। বিজয়ীরা পাবেন একটি সোনার পদক ও ডিপ্লোমা। যা প্রদান করা হবে আগামী ১০ ডিসেম্বর, নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে।
গত বছর (২০২৪) নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিল জাপানের অ্যান্টি-নিউক্লিয়ার সংগঠন নিহন হিদানকিয়ো, যা হিরোশিমা ও নাগাসাকির পরমাণু বোমা হামলার বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের এক তৃণমূল আন্দোলন।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম