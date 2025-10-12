যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক অস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রে বিস্ফোরণ, নিহত ১৬
যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যে একটি সামরিক বিস্ফোরক উৎপাদন কেন্দ্রে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (১০ আগস্ট) মধ্যরাতে হওয়া এ বিষ্ফোরণে কমপক্ষে ১৬ জন নিহত হয়েছে।
বিবিসি প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য মতে, ন্যাশভিল শহর থেকে পশ্চিমে বাকসনর্ট এলাকায় অবস্থিত অ্যাকুরেট এনার্জেটিক সিস্টেম (এইএস) কোম্পানির একটি ভবনে বিষ্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের পর প্রাথমিকভাবে ১৮ জন নিখোঁজ ছিলেন বলে ধারণা করা হয়েছিল। এ ঘটনায় ১৩০০ একর জায়গা নিয়ে গঠিত কোম্পানিটির সদরদপ্তরের একটি ভবন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।
হামফ্রিস কাউন্টির শেরিফ ক্রিস ডেভিস জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে ১৮ জন নিখোঁজের ধারণা করা হলেও পরবর্তীতে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে যাদের গাড়ি ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ঘটনাস্থলে পাওয়া গিয়েছিল তারা বিস্ফোরণের সময় সেখানে ছিলেন না। উদ্ধার অভিযানটি এখন আর রেসকিউ নয়, বরং রিকভারি পর্যায়ে পৌঁছেছে। নিহত সবার পরিবারকে ইতোমধ্যে খবর জানানো হয়েছে। নিহতদের পরিচয় নিশ্চিত করতে ডিএনএ পরীক্ষা ব্যবহার করা হবে।
বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) এবং ফায়ারআর্মস অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস ব্যুরো (এটিএফ)। তবে বিস্ফোরক পদার্থ ও অস্ত্রভাণ্ডার থাকায় অনুসন্ধান কার্যক্রম জটিল হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।
কোম্পানি এক বিবৃতিতে, এই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, সহকর্মী ও সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও প্রার্থনা জানিয়েছেন। তবে বিস্ফোরণের সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে কিছু জানায়নি।
কোম্পানির ওয়েবসাইট অনুযায়ী, অ্যাকুরেট এনার্জেটিক সিস্টেম (এইএস) সামরিক, মহাকাশ ও বাণিজ্যিক ধ্বংসকাজের জন্য বিস্ফোরক উৎপাদন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করে। এর সদরদপ্তরে আটটি উৎপাদন ভবন ও একটি গুণমান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব রয়েছে।
এর আগে ২০১৪ সালে এই কারখানায় একটি ছোট গোলাবারুদের বিস্ফোরণে একজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছিল জানা গেছে।
কেএম