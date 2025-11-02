হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্দেহজনক বিস্ফোরণ, তদন্ত শুরু করেছে এফবিআই

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্দেহজনক বিস্ফোরণ, তদন্ত শুরু করেছে এফবিআই
যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মেডিকেল ভবনে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (১ নভেম্বর) ভোরে ঘটে যাওয়া এ বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)। প্রাথমিকভাবে এটি পরিকল্পিত হামলা বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত কোন হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তা বিভাগের তথ্য মতে, শনিবার (১ নভেম্বর) ভোর ২টা ৪৮ মিনিটে গোল্ডেনসন ভবনে আগুনের অ্যালার্ম বাজতে শুরু করলে এক কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে তিনি দু’জন ব্যক্তিকে দৌড়ে পালাতে দেখেছেন।
ভবনটির চতুর্থ তলায় বিস্ফোরণের স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণে আসা অগ্নিসংযোগ তদন্তকারী দল প্রাথমিকভাবে ধারণা দিয়েছে যে এটি “ইচ্ছাকৃত বিস্ফোরণ” হতে পারে। তবে বস্টন পুলিশ ভবনটি তল্লাশি চালিয়ে কোনো অতিরিক্ত বিস্ফোরক ডিভাইস পায়নি।
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, দু’জন মুখোশধারী ব্যক্তি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। একজন ধূসর স্কি মাস্ক, বাদামি হুডি, বেইজ রঙের প্যান্ট ও হালকা রঙের জুতা পরেছিলেন। অন্যজনের মুখে লম্বা মাস্ক,পরনে কালো হুডি ও কালো-ধূসর চেক প্যান্ট ছিল।
ঘটনার পর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ ওই দুই অজ্ঞাত ব্যক্তিকে শনাক্তে সহায়তা চেয়েছে।
এফবিআইয়ের বস্টন বিভাগ জানিয়েছে, হার্ভার্ডের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে তদন্ত করছে।
