ভেনেজুয়েলা উপকূলে মার্কিন হামলার ভিডিও ভাইরাল, নিহত ৪

ভেনেজুয়েলা উপকূলে মার্কিন হামলার ভিডিও ভাইরাল, নিহত ৪
ভেনেজুয়েলার উপকূলবর্তী পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে একটি জাহাজে মার্কিন বিমান হামলায় চারজন নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) আন্তর্জাতিক জলসীমায় এ হামলা চালানো হয়েছে বলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে।
লাতিন আমেরিকা অঞ্চলে পরিচালিত ক্রমবর্ধমান সামরিক অভিযানের নাম সাউদার্ন স্পিয়ার। এর নেতৃত্বদানকারী যুক্তরাষ্ট্রের সাউদার্ন কমান্ড বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, হামলায় চারজন মাদক-সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। তবে ধ্বংস হওয়া জাহাজটি মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি সাউদার্ন কমান্ড।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিওতে একটি দ্রুতগতির নৌযান ধ্বংস হতে দেখা যায়। সাউথকম দাবি করেছে, জাহাজটি পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের একটি পরিচিত মাদক পাচার রুট দিয়ে চলাচল করছিল এবং মাদক পাচার কার্যক্রমে যুক্ত ছিল।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের নির্দেশে পরিচালিত এই হামলার ফলে, গত সেপ্টেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে ২৬টি জাহাজে মার্কিন হামলায় নিহতের সংখ্যা প্রায় ১০০ জনে পৌঁছেছে।
On Dec. 17, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessel was transiting along a known… pic.twitter.com/Yhu3LSOyea— U.S. Southern Command (@Southcom) December 18, 2025
আন্তর্জাতিক আইনি বিশেষজ্ঞরা এসব হামলাকে আন্তর্জাতিক জলসীমায় বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের একটি ধারাবাহিক অভিযান হিসেবে আখ্যা দিলেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এসব পদক্ষেপকে যুক্তরাষ্ট্রে মাদক প্রবাহ ঠেকানোর জন্য প্রয়োজনীয় বলে দাবি করেছেন। বিশেষ করে ভেনেজুয়েলাভিত্তিক মাদক কার্টেলগুলোকে তিনি এর জন্য দায়ী করেছেন।
সূত্র : আল-জাজিরা
কেএম