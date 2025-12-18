পাকিস্তানে আটকে থাকা পাঁচ শতাধিক আফগানকে নেবে জার্মানি
পাকিস্তানে আটকে থাকা ৫৩৫ জন আফগান নাগরিককে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে জার্মান সরকার। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) জার্মান সরকার জানায়, এসব আফগানকে আগে থেকেই জার্মানিতে আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।
জার্মানির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলেক্সান্ডার ডোব্রিন্ট বলেন, যতটা সম্ভব ডিসেম্বরের মধ্যেই তাদের আবেদন প্রক্রিয়া শেষ করে জার্মানিতে প্রবেশের অনুমতি দিতে চায় সরকার।
এই আফগানরা আগের জার্মান সরকারের চালু করা একটি শরণার্থী কর্মসূচির আওতায় নির্বাচিত হন। তবে মে মাসে নতুন রক্ষণশীল চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মার্ৎস ক্ষমতায় আসার পর কর্মসূচিটি স্থগিত হলে তারা পাকিস্তানেই আটকে পড়েন।
এই তালিকায় রয়েছেন—তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় আফগানিস্তানে জার্মান সেনাদের সঙ্গে কাজ করা ব্যক্তিরা, মানবাধিকারকর্মী, সাংবাদিক এবং তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর যাদের জীবন ঝুঁকিতে পড়েছে।
পাকিস্তান সরকার চলতি বছরের শেষ নাগাদ তাদের বিষয়টি নিষ্পত্তির সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। সময়সীমার মধ্যে সিদ্ধান্ত না হলে তাদের আফগানিস্তানে ফেরত পাঠানো হতে পারে।
ডোব্রিন্ট বলেন, এ বিষয়ে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। তিনি জানান, কিছু আবেদন নতুন বছরে গড়াতে পারে।
এদিকে গত সপ্তাহে জার্মান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নতুন সরকার ৬৫০ জন আফগানকে আশ্রয় না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কারণ বিষয়টি এখন আর জার্মানির জাতীয় স্বার্থে নয় বলে মনে করা হচ্ছে।
জার্মান সরকার পাকিস্তানে থাকা আফগানদের জার্মানিতে যাওয়ার দাবি প্রত্যাহার করলে আর্থিক সহায়তার প্রস্তাবও দিয়েছে। তবে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত মাত্র ৬২ জন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন।
এর আগে চলতি মাসে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, সেভ দ্য চিলড্রেন ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ ২৫০টির বেশি সংগঠন জানায়, পাকিস্তানে প্রায় ১ হাজার ৮০০ আফগান অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন এবং তাদের জার্মানিতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার আহ্বান জানায়।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম