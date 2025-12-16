বাংলাদেশি প্রতিনিধি দলের উপস্থিতিতে কলকাতায় ৫৪তম বিজয় দিবস উদযাপিত
প্রত্যেক বছরের মতো চলতি বছরেও কলকাতায় যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হলো বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস। মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সেনা সদর দপ্তর ফোর্ট উইলিয়ামে ৫৪তম বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিল বাংলাদেশ থেকে আসা ২০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। সেখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ছাড়াও আটজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের সদস্যরা যোগ দেন।
এদিন সকালে কলকাতার পূর্বাঞ্চলীয় সেনা সদর দপ্তর ফোর্ট উইলিয়ামে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কর্মসূচির প্রথমেই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা হয় মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ভারতীয় ও বাংলাদেশিদের। পরে ফোর্ট উইলিয়ামে নির্মিত বিজয়ের স্মারক স্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় ভারত ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল।
গৌরবময় বিজয় দিবস উপলক্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তর কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ামে ছিল নানা আয়োজন। এ দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুরের মঙ্গল পান্ডে ট্রেনিং এরিয়াতে গ্র্যান্ড সামরিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।
এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম লুৎফর রহমান ও মেজর শের-ই-শাহবাজ ও তাদের পরিবারের সদস্যরা। এছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ হাবিবুল আলম, মেজর (অব.), কামরুল আবেদিন, মেজর (অব.), অলিক কুমার গুপ্ত, মেজর (অব), মনীষ দেওয়ান, মেজর (অব.), মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম, মেজর (অব.), হাফিজুর রহমান, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব), মো শামছুল হুদা ও আব্দুলাহ হিল শফি।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলটি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে। ভারতীয় সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের উদ্যোগে কলকাতা বিজয় দুর্গের মঙ্গল পান্ডে মিলিটারি ট্রেনিং এরিয়াতে আয়োজিত বর্ণাঢ্য সামরিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে প্রতিনিধি দলটি।
ডিডি/এসএএইচ