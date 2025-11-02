আমিরাতে ভিজিট ভিসা নিতে চান? এড়াতে হবে যে সাধারণ ভুলগুলো

আমিরাতে ভিজিট ভিসা নিতে চান? এড়াতে হবে যে সাধারণ ভুলগুলো
সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন? বিমানের টিকিট বুক করার আগে নিশ্চিত করুন আপনার ট্যুরিস্ট বা ভিজিট ভিসার আবেদন সম্পূর্ণ ও সঠিকভাবে পূরণ করা হয়েছে কিনা। সামান্য একটি ভুলও ভিসা বিলম্বিত বা বাতিল করতে পারে। ইউএই’র ভ্রমণ বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ভিসা প্রত্যাখ্যানের সবচেয়ে সাধারণ কিছু কারণ এবং আবেদনকারীদের মানতে হবে নতুন কিছু শর্ত।
ভিসা প্রত্যাখ্যানের সাধারণ কারণসমূহ:
১. শিশুর পিতামাতার তথ্য অনুপস্থিত
১৮ বছরের নিচে কোনো আবেদনকারীর জন্য ভিসা আবেদন করলে পিতামাতার পূর্ণ তথ্য ও লিখিত সম্মতি দিতে হবে। এই তথ্য না থাকলে আবেদন প্রায়ই অভিবাসন কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করে না।
২. একাধিকবার আবেদন জমা দেওয়া (ডুপ্লিকেট আবেদন)
একই ব্যক্তির নামে একাধিক ভিসা আবেদন জমা দিলে প্রক্রিয়ায় জটিলতা দেখা দেয়।
আবার আবেদন করার আগে আগের কোনো অপেক্ষমাণ বা চলমান আবেদন আছে কিনা তা যাচাই করুন।
৩. আমিরাত ত্যাগের পর খুব দ্রুত পুনরায় আবেদন করা
রিগ্যাল ট্যুরস ওয়ার্ল্ডওয়াইডের আউটবাউন্ড ট্রাভেল সুপারভাইজার হুশাম কাটিঙ্গেরি জানান, ইউএই থেকে বের হওয়ার অন্তত এক মাস পর নতুন ভিজিট ভিসার জন্য আবেদন করাই ভালো। এক্সিটের সঙ্গে সঙ্গে আবেদন করলে কখনও কখনও জটিলতা দেখা দেয়।
ভিসা পাওয়ার শর্তাবলি:
১. রিটার্ন টিকিট নিশ্চিত করা
নিশ্চিত রিটার্ন টিকিট দেখায় যে আপনি ভিসা মেয়াদ শেষের আগেই দেশ ত্যাগ করবেন।
২. থাকার প্রমাণপত্র প্রদান
ভ্রমণকারীদের অবশ্যই থাকার জায়গার প্রমাণ দিতে হবে—হোটেল বুকিং বা ইউএই-ভিত্তিক আতিথেয়তার ঠিকানা। পরিবার বা বন্ধুর বাসায় থাকলে আতিথেয়তার এমিরেটস আইডি ও ভাড়ার চুক্তির কপি সংযুক্ত করতে হবে।
৩. পর্যাপ্ত অর্থের প্রমাণ
আবেদনকারীদের ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা ২৫০০ থেকে ৩ হাজার দিরহাম নগদ অর্থের প্রমাণ দিতে হতে পারে।
৪. প্রিন্ট করা কপি সঙ্গে রাখা
রিটার্ন টিকিট, থাকার প্রমাণ ও আর্থিক প্রমাণের প্রিন্ট কপি সঙ্গে রাখুন। এতে বোঝানো যায় যে আবেদনকারী প্রকৃত ভ্রমণকারী।
ইউএই ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
মুসাফির.কমের সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট রিকিন শেঠ জানিয়েছেন, অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট কাগজপত্রই ভিসা প্রত্যাখ্যানের অন্যতম প্রধান কারণ।
সাধারণত নিম্নলিখিত নথি প্রয়োজন হয়ঃ
কমপক্ষে ৬ মাস মেয়াদযুক্ত বৈধ পাসপোর্ট, সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজের ছবি।নিশ্চিত ফ্লাইট ও থাকার বুকিং / ইউএই-ভিত্তিক গ্যারান্টরের এমিরেটস আইডি ও ভাড়ার চুক্তিপত্র। তাছাড়া প্রয়োজনে আর্থিক প্রমাণপত্র
যারা ইউএই-তে ৩০ দিনের ট্যুরিস্ট ভিসায় গিয়েছিলেন, তারা পুনরায় প্রবেশ করতে পারবেন শুধুমাত্র ৩০ দিন বিরতি নেওয়ার পর।
অভিবাসন কর্তৃপক্ষ এখন বারবার স্বল্পমেয়াদি ভ্রমণকারীদের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক অবস্থান নিয়েছে।
সূত্র: গাল্ফ নিউজ
এমএসএম