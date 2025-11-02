নাসা নির্মিত সুপারসনিক বিমানের সফল উড্ডয়ন

নাসা নির্মিত সুপারসনিক বিমানের সফল উড্ডয়ন
শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী (সুপারসনিক) এক বিশেষ জেট বিমানের পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা ও যুদ্ধবিমান-স্যাটেলাইট এবং প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি সংস্থা লকহিড মার্টিন কর্পোরেশন যৌথভাবে এই অত্যাধুনিক বিমানটি তৈরি করেছে। যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মিত এই বিমানটির নাম এক্স–৫৯।
এ প্রজেক্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিশেষ নকশার কারণে এটি শব্দের গতির চেয়ে দ্রুত চললেও বিমানটি খুব সামান্য শব্দ তৈরি করে। সুপারসনিক বিমানের এমন সফল পরীক্ষা ভবিষ্যতে উচ্চ শব্দহীন ও দ্রুতগামী বাণিজ্যিক বিমান নির্মানে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।
নাসার এক্স–৫৯ জেটটি এই সপ্তাহে ক্যালিফোর্নিয়ার মরুভূমির আকাশে প্রথম উড্ডয়ন সম্পন্ন করেছে। পরীক্ষাটি সফলভাবে শেষ হয়ে এবং বিমানটি নিরাপদে নাসার আর্মস্ট্রং ফ্লাইট রিসার্চ সেন্টারে অবতরণ করেছে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই প্রযুক্তি বাণিজ্যিক বিমান পরিবহন খাতে বিপ্লব আনতে পারে। যদি এক্স–৫৯ প্রকল্প সফল হয় তবে নিউইয়র্ক থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসের মতো দীর্ঘ দূরত্বের ফ্লাইটের সময় প্রায় অর্ধেকে নেমে আসবে।
সূত্র : ইউরো নিউজ
কেএম