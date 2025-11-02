বর্তমানে ট্রাম্প-পুতিন জরুরি বৈঠকের কোনো প্রয়োজন নেই : রুশ মুখপাত্র পেসকভ

বর্তমানে ট্রাম্প-পুতিন জরুরি বৈঠকের কোনো প্রয়োজন নেই : রুশ মুখপাত্র পেসকভ
রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত বন্ধে সম্প্রতি আলোচনার জন্য সম্মত হয়েছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এখনি এমন বৈঠকের প্রয়োজন নেই বলে রাশিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
রোববার (২ নভেম্বর) রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা তাস প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ এমন মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব তবে বর্তমান সময়ে এর কোনো প্রয়োজন নেই।
পেসকভ আরও বলেন, তাত্ত্বিকভাবে এমন বৈঠক সম্ভব কিন্তু এই মুহূর্তে এর কোনো প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে না। ইউক্রেন সংকট সমাধানে বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্থির ও সতর্ক কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালানো।
সম্প্রতি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ পূর্ব ইউক্রেনের পোকরোভস্ক শহর দখলে রাখতে দোনেৎস্ক অঞ্চলে ১ লাখ ৭০ হাজার সেনা মোতায়েন করেছে রাশিয়া। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) কিয়েভে এক সংবাদ সম্মেলনে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সংবাদ বিবৃতিতে জেলেনস্কি বলেন, পোকরভস্কের পরিস্থিতি কঠিন। কিছু রুশ ইউনিট শহরে প্রবেশ করেছে। ধীরে হলেও আমাদের প্রতিরক্ষাবাহিনী তাদের ধ্বংস করছে।
তবে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দাবি করেছেন, রুশ সেনারা ইউক্রেনের যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করছে। এরই মধ্যে পোকরোভস্ক শহর দখল করা হয়েছে।
এর আগে, ২৪ অক্টোবর ইউক্রেনের নতুন ১০ এলাকা দখলে নেওয়ার তথ্য জানিয়েছে রুশ বাহিনী। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতির তথ্য অনুযায়ী, দখলকৃত এলাকাগুলো ইউক্রেনের দোনেৎস্ক, দিনিপ্রোপেত্রোভস্ক, খারকিভ ও জাপোরিজ্জিয়া প্রদেশের।
কেএম