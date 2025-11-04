  2. আন্তর্জাতিক

মেক্সিকোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলো পেরু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১৪ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
মেক্সিকোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলো পেরু
প্রেসিডেন্ট পেদ্রো কাস্তিয়োর ও বেটসি চ্যাভেজ/ ছবি : এএফপি

লাতিন আমেরিকার দেশ মেক্সিকোর সঙ্গে সব ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়েছে আরেক প্রতিবেশী রাষ্ট্র পেরু। ২০২২ সালের অভ্যুত্থানচেষ্টায় অভিযুক্ত পেরুর সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেটসি চ্যাভেজকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ায় এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে পেরু।

সোমবার (৩ নভেম্বর) পেরুর পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুগো দে জেলা এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে সাবেক প্রেসিডেন্ট পেদ্রো কাস্তিয়োর ও বেটসি চ্যাভেজকে মেক্সিকান দূতাবাসে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এটি এক অনাকাঙ্ক্ষিত ও অমিত্র আচরণ।

তিনি বলেন, এই অবন্ধুত্বপূর্ণ কাজের কারণে পেরু সরকার আজ মেক্সিকোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

চ্যাভেজ ছিলেন পেদ্রো কাস্তিয়ো সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রী। পরে ২০২২ সালের নভেম্বরে তিনি প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু এর এক মাস পর কাস্তিয়ো সংসদ ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করলে তাকে অভ্যুত্থানচেষ্টার অভিযোগে পদচ্যুত ও গ্রেফতার করা হয়। তবে তিনি ওই অভিযোগ অস্বীকার করেন। পরে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিচারকের আদেশে জামিনে মুক্তি পান।

এ ঘটনায় ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট দিনা বোলুয়ার্তে মেক্সিকোতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতকে অস্থায়ীভাবে প্রত্যাহার করেন।২০২৪ সালের মার্চে কাস্তিয়ো ও চাভেজের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা চ্যাভেজের জন্য ২৫ বছর এবং কাস্তিয়োর জন্য ৩৪ বছরের কারাদণ্ড দাবি করেছেন।

মেক্সিকোর বিরুদ্ধে বারবার পেরুর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অভিযোগ করেছে দেশটি। হুগো দে জেলা বলেন, মেক্সিকোর বর্তমান ও সাবেক প্রেসিডেন্টদের বারবার আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের কারণে পেরু সরকার আজ মেক্সিকোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।  এ বিষয়ে মেক্সিকো সরকার এখনো কোনো মন্তব্য করেনি।

সূত্র : আল-জাজিরা

কেএম/টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।