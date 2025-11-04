সুদানে সাধারণ মানুষের ওপর ড্রোন হামলা, নারী-শিশুসহ নিহত ৪০
সুদানের উত্তর করদোফান রাজ্যে সাধারণ মানুষের ওপর ড্রোন হামলায় নারী-শিশুসহ ৪০ জন নিহত হয়েছে। সোমবার (৩ নভেম্বর) দেশটির আধাসামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) রাজ্যের আল-লুয়াইব গ্রামে এই হামলা চালায়।
প্রাদেশিক সরকার জানিয়েছে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত তাঁবু লক্ষ্য করে ওই হামলা চালানো হয়েছিল। এতে বহু মানুষ হতাহত হয়েছেন। এই হামলাকে বেসামরিক মানুষের ওপর আরএসএফের অপরাধের নতুন সংযোজন হিসেবে উল্লেখ করেছে সুদান সরকার।
এমন অবস্থায় সুদান সরকার আরএসএফকে অবিলম্বে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে ঘোষণা করতে সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। তাদের অভিযোগ, আরএসএফ নিরস্ত্র বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধ করেই চলেছে।
আরএসএফ সম্প্রতি ঘোষণা করেছিল, তারা শিগগিরই আল-ওবেইদ শহরে হামলা চালাবে। একই সঙ্গে স্থানীয়দের নিরাপদ করিডোর ব্যবহার করে শহর ত্যাগ করতে বলেছিল তারা।
আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) জানিয়েছে, গত অক্টোবরের শেষ দিক থেকে উত্তর ও দক্ষিণ করদোফান থেকে নিরাপত্তাহীনতার কারণে অন্তত ৩৮ হাজার মানুষ অনত্রে চলে গেছেন।
এদিকে চলমান যুদ্ধে আরএসএফ সম্প্রতি উত্তর করদোফানের বারা শহর নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। তবে তারা বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে হামলা করার অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
এর আগে গত ২৬ অক্টোবর আরএসএফ উত্তর দারফুর প্রদেশের রাজধানী এল-ফাশার শহর দখল করে। পরে সেখানে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। ওই হামলার পর বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, এ ধরনের সংঘাত সুদানের ভৌগোলিক বিভাজনকে আরও বাড়িয়ে দেবে।
২০২৩ সালের ১৫ এপ্রিল থেকে সুদানে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ চলছে। প্রাণঘাতী এই সংঘাতের অবসানে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালানো হলেও, এখন পর্যন্ত কোনো সফলতা আসেনি।
সূত্র: আল-জাজিরা, টিআরটি
এসএএইচ