  2. আন্তর্জাতিক

ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গোপসাগরে সামরিক মহড়া চালাবে ভারত-রাশিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২৫ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গোপসাগরে সামরিক মহড়া চালাবে ভারত-রাশিয়া
ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গোপসাগরে যৌথ সামরিক মহড়া চালাবে ভারত ও রাশিয়া/ ছবি: এআই দিয়ে বানানো

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বঙ্গোপসাগরে যৌথ মহড়া চালাবে ভারত ও রাশিয়া। এই মহড়ার নাম দেওয়া হয়েছে ‘মিলান ২০২৬’। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা তাস এসব তথ্য জানিয়েছে।

রাশিয়ান মেরিটাইম বোর্ডের প্রেস সার্ভিস জানিয়েছে, এই মহড়ায় অংশ নেবে রাশিয়ার প্যাসিফিক ফ্লিটের ফ্রিগেট যুদ্ধজাহাজ ‘মার্শাল শাপোশনিকভ’। এক বিবৃতিতে জানানো হয়, ওমানের মাস্কাট বন্দর ত্যাগ করার পর জাহাজটি তার নির্ধারিত মিশন অব্যাহত রাখবে ও উত্তর ভারত মহাসাগরের বঙ্গোপসাগরে অনুষ্ঠিত রাশিয়া-ভারত মিলান ২০২৬ মহড়ায় অংশ নেবে।

মহড়ার অংশ হিসেবে ফ্রিগেট ‘মার্শাল শাপোশনিকভ’ আগামী ১৮ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত ভারতের বিশাখাপত্তনম বন্দরে একটি অনানুষ্ঠানিক সফর করবে।

এর আগে, ২০২৫ সালের অক্টোবরে ভারতের নৌবাহিনীর ভাইস চিফ ভাইস অ্যাডমিরাল সঞ্জয় বাৎসায়ন ঘোষণা করেন, ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ ভারতীয় নৌবাহিনী আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ ও মিলান মহড়ার আয়োজন করবে। এতে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রসহ ৫০টিরও বেশি দেশ অংশ নেবে।

আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ অনুষ্ঠানটি ১৮ ফেব্রুয়ারি ভারতের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় শহর বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এই আন্তর্জাতিক নৌ পর্যালোচনার পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হবে মিলান বহুপক্ষীয় নৌ মহড়া, যা ভারতীয় নৌবাহিনীর ইস্টার্ন নেভাল কমান্ডের উদ্যোগে দুই বছর পরপর আয়োজন করা হয়ে থাকে।

সূত্র: তাস

এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।