  2. আন্তর্জাতিক

ইরানে সরকার পতন হলে যে সব পদক্ষেপ নিতে চায় তুরস্ক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১৯ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
ইরানে খামেনির বিলবোর্ড। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরানে হামলা চালায়, তাহলে সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করতে জরুরি ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা করছে তুরস্ক। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দেশটির এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরানে হামলা চালায় এবং সেখানে সরকার পতন ঘটে, তাহলে তুরস্ক সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদারে অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেবে।

চলতি মাসে ইরানে বিক্ষোভ দমনে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার পর হাজারো মানুষ নিহত হয়েছেন বলে মানবাধিকার সংগঠনগুলো দাবি করেছে। এ পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে ওয়াশিংটন নতুন করে সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা নাকচ করেনি।

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড সোমবার জানায়, একটি বিমানবাহী রণতরীর নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহর মধ্যপ্রাচ্যের জলসীমায় অবস্থান নিয়েছে। তবে তাদের সুনির্দিষ্ট অবস্থান জানানো হয়নি।

ন্যাটো সদস্য তুরস্কের সঙ্গে ইরানের প্রায় ৫৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। অতীতে ইরানকে লক্ষ্য করে সামরিক অভিযানের বিরোধিতা করে এসেছে আঙ্কারা।

তুরস্ক-ইরান সীমান্তের একটি অংশে প্রায় ৩৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রাচীর রয়েছে। তবে ওই কর্মকর্তা জানান, এই দেয়াল যথেষ্ট কার্যকর প্রমাণিত হয়নি।

এ মুহূর্তে তুর্কি কর্মকর্তারা ‘বাফার জোন’ শব্দটি ব্যবহার এড়িয়ে চলছেন।

পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সীমান্ত নজরদারি ব্যবস্থা বাড়ানো এবং সীমান্তে সেনা সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

সূত্র: এএফপি

