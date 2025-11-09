যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূতদের জয়জয়কার

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূতদের জয়জয়কার
নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানির জয়ের পর যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে মুসলিম নেতাদের জয়জয়কার। ফেডারেল ও স্টেট পর্যায়ে বিভিন্ন পদে ২০ জনের বেশি নির্বাচিত মুসলিম নেতা রয়েছেন দেশটিতে। এদের মধ্যে ছয়জন আছেন সরাসরি ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত, যাদের সবাই ডেমোক্র্যাট দলের হয়ে রাজনীতি করছেন।
এদের প্রত্যেকের পরিবার গত শতাব্দীর আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ এবং দখলদার ইসরায়েল রাষ্ট্রের জুলুম নির্যাতন থেকে বাঁচতে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত অভিবাসী এসব পরিবারের সন্তানেরা সততা, ন্যায় এবং মানবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছেন। আসুন জেনে নেই কারা এই ছয়জন..
রাশিদা তালিব
১৯৭৬ যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েটে জন্মগ্রহণ করেন রাশিদা তালিব। ডেট্রয়েটে বেড়ে ওঠা রাশিদা ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত প্রথম মুসলিম মহিলা কংগ্রেস সদস্য। তার পিতামাতার পরিবার ফিলিস্তিনের বাথলাহ গ্রাম থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিল। ডেমোক্র্যাট দলের হয়ে মিশিগান থেকে ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস নির্বাচিত হন।
ফাদি কাদ্দোরা
১৯৮০ সালে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের রামাল্লায় জন্মগ্রহণ করেন ফাদি কাদ্দোরা। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে ইউনিভার্সিটি অব নিউ অর্লিয়েন্সে ভর্তি হন। ডেমোক্র্যাট দলের হয়ে তিনি ২০২০ সালে ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের উচ্চকক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।
ইমান জোদেহা
ডেমোক্র্যাট পার্টির এ নারী সদস্য ২০২০ সালে কলোরাডো হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে নির্বাচিত হন, এবং ২০২৫ সালে কলোরাডো সিনেটে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে তার পরিবার যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হয়ে এসেছিল। কলোরাডোর ডেনভারে ১৯৮৩ সালে তার জন্ম হয়। তিনি ২০০৬ সালে কলোরাডো ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন।
রোয়া রোম্মান
ফিলিস্তিনি দম্পতির সন্তান রোমম্মা ১৯৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার পরিবার ফিলিস্তিন থেকে পালিয়ে জর্দানে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেখানেই তার জন্ম হয়। ২০০০ সালের দিকে তার পরিবার যুক্তরাষ্ট্রে আসে। তিনি ২০২২ সালে ডেমোক্র্যাট দলের হয়ে জর্জিয়ার হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস নির্বাচিত হন। এরপর ২০২৪ সালে দ্বিতীয় দফায় পুনরায় নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব বর্তমানে পালন করছেন।
আব্দেল নাসের রাশিদ
ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত পরিবারে ১৯৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি জন্মসূত্রে ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা। তার জন্মের আগেই তার পরিবার যুক্তরাষ্ট্রে বসতি স্থাপন করেছিল। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর অব আর্টস এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ সম্পন্ন করেন। ২০২৩ সালে ডেমোক্র্যাট দলের হয়ে ইলিনয় হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস নির্বাচিত হন।
স্যামুল রাসুল
১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর তার বাবা-মা ফিলিস্তিনের দখলকৃত পশ্চিম তীর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন। ৪৪ বছর বয়সি স্যাম রাসুল ভার্জিনিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রোয়ানোক ভ্যালিতে বড়ো হয়েছেন। ডেমোক্র্যাট দলের হয়ে ভার্জিনিয়ার রোয়ানোক এলাকা থেকে দ্বিতীয় দফায় হাউজ অব ডেলিগেটস নির্বাচিত হয়েছেন।
