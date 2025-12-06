  2. আন্তর্জাতিক

অস্ট্রেলিয়ায় ভয়াবহ দাবানল, পুড়ছে বসত-বাড়ি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫৩ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
অস্ট্রেলিয়ায় ভয়াবহ দাবানল/ ছবি : নাইন নিউজ

অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য নিউ সাউথ ওয়েলসের মিড নর্থ ও সেন্ট্রাল কোস্ট এলাকায় ভয়াবহ দাবানলে অন্তত ১৬টি বাড়ি ধ্বংস হয়েছে এবং আরও বহু বাড়ি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠলে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়।

রাজ্যের রুরাল ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, নিমবিন রোড–কুলিওয়ং এলাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়া আগুনের জন্য জরুরি সতর্কতা কার্যকর রয়েছে। তারা স্থানীয় বাসিন্দাদের—বিশেষ করে নিমবিন রোড, গ্লেনরক পেরেড, লারা স্ট্রিট ও নিমালা এভিনিউ এলাকা তাৎক্ষণিকভাবে ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছে। কুলিওয়ং সিডনি থেকে প্রায় ৮৮ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত সেন্ট্রাল কোস্টের একটি উপশহর।

আরেকটি বৃহৎ দাবানলের কারণে বেইরমি, বেইরমি ক্রেক,উইডিন,ইয়োরা,কেরাব্বি এলাকাগুলোতেও জরুরি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যারা এখনও সরে যেতে পারেননি, তাদের এখন আর বের হওয়া নিরাপদ নয় বলে বাংকারে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (এবিসি) জানিয়েছে, আগুনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মধ্য দিয়ে চলা ট্রেনলাইনও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সিনিয়র আবহাওয়াবিদ ডিন নারামোর বলেন, এলাকাটিতে উচ্চ তাপমাত্রা, শক্তিশালী ও ঝোড়ো বাতাস বইছে যা দাবানল দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার জন্য একটি উপযুক্ত পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

সূত্র : আনাদোলু এজেন্সি/এবিসি

