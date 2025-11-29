এবার আশ্রয় আবেদন নিষ্পত্তি স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র

এবার আশ্রয় আবেদন নিষ্পত্তি স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন বিভাগের পরিচালক জোসেফ এডলো জানিয়েছেন, ওয়াশিংটন ডিসিতে দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলির ঘটনার পর দেশটির আশ্রয় (অ্যাজাইলাম) আবেদন নিষ্পত্তির সব কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।
শুক্রবার এক্স-এ দেওয়া পোস্টে এডলো বলেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রতিটি বিদেশিকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাচাই-বাছাই করা সম্ভব হচ্ছে—ততক্ষণ এ স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে।
এর আগে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, তিনি সব তৃতীয় বিশ্বের দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন স্থায়ীভাবে স্থগিত করার পরিকল্পনা করছেন।
বুধবারের গুলিতে আহত এক ন্যাশনাল গার্ড সদস্য বৃহস্পতিবার মারা যান। এ ঘটনার জন্য একজন আফগান নাগরিককে দায়ী করা হয়েছে বলে ট্রাম্প জানিয়েছেন।
সিবিএস নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা কোনো জাতীয়তার আশ্রয় আবেদনই আপাতত অনুমোদন, বাতিল বা নিষ্পত্তি করতে পারবেন না।
তবে কর্মকর্তারা আবেদনগুলো পর্যালোচনা করতে পারবেন, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর্যায়ে পৌঁছালে থেমে যেতে হবে।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে, যেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছাবেন, সেখানেই থামুন এবং আবেদনটি ধরে রাখুন।
বুধবারের হামলার পর ট্রাম্প প্রশাসন অভিবাসন নীতিতে আরও কঠোর অবস্থান নিয়েছে। দ্বিতীয় দফা প্রেসিডেন্সিতে ট্রাম্প অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশকারীদের ব্যাপকভাবে দেশছাড়া করা, শরণার্থী গ্রহণের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণকারী সকল শিশুর স্বয়ংক্রিয় নাগরিকত্বের বিধান বাতিলের উদ্যোগ নেওয়ার মতো পদক্ষেপ চালিয়ে যাচ্ছেন।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম