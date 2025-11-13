  2. আন্তর্জাতিক

অচলাবস্থার অবসান, যুক্তরাষ্ট্রে কাজে ফিরছেন লাখ লাখ ফেডারেল কর্মী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:০৩ এএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
যুক্তরাষ্ট্রে শাটডাউন বন্ধ হচ্ছে/ছবি: এএফপি

সরকারি অচলাবস্থার অবসানে একটি বিলে স্বাক্ষর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এটাই ছিল সবচেয়ে দীর্ঘ শাটডাউন। অচলাবস্থা শেষ হওয়ায় সাড়ে ৬ লাখের বেশি ফেডারেল কর্মী পুনরায় কাজে ফেরার সুযোগ পাচ্ছেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, এই বিলে ট্রাম্পের স্বাক্ষরের ফলে ৪৩ দিনের সরকারি অচলাবস্থা শেষে ফেডারেল কর্মীরা বৃহস্পতিবার থেকে তাদের কাজে ফিরে আসবেন।

ছুটিতে থাকা প্রায় ৬ লাখ ৭০ হাজার সরকারি কর্মচারীর কাজে ফিরে আসার কথা রয়েছে। এই বিলে স্বাক্ষরের ফলে শাটডাউনের সময় ট্রাম্প যাদের বরখাস্ত করেছিলেন সেসব ফেডারেল কর্মীদেরও পুনর্বহাল করা হয়েছে।

এই বিলে স্বাক্ষর করার ঠিক আগ মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এর চেয়ে ভালো অবস্থায় কখনো ছিল না।

তিনি বলেন, এটি একটি দুর্দান্ত দিন। এই বিল স্বাক্ষরের মাধ্যমে সরকারি কর্মীদের কাজে ফিরিয়ে আনা হবে, ফেডারেল সংস্থা, কর্মসূচি এবং বিভাগগুলোর জন্য তহবিল সরবরাহ করা হবে এবং গত ১ অক্টোবর শাটডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে বেতন না পাওয়া লাখ লাখ কর্মীর বেতনও পরিশোধ করা হবে।

